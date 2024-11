OVHcloud bietet einen S3-kompatiblen Object-Storage-Dienst ohne Cold Storage in seinem Object Storage Service an. Allerdings bieten sie einen separaten Dienst für die Langzeitarchivierung an.

OVHcloud als Cloud-Plattform wird auf einer separaten Seite beschrieben.

Preisgestaltung

Allgemein

Datenspeicherung: 0,0119 €/GB/Monat Eingehender Datenverkehr: kostenlos Ausgehender Datenverkehr: 0,0119 €/Monat

Hosting