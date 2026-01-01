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iodéOS ist ein Smartphone-Betriebssystem des französischen Unternehmens iodé technologies mit Sitz nahe Toulouse. Es basiert auf LineageOS und ersetzt die Google-Dienste durch das quelloffene microG-Framework, sodass die meisten Android-Apps weiterhin funktionieren, ohne Daten an Google zu senden. Das System enthält einen integrierten Blocker, der Tracker, Werbetreibende und Spam-Anrufe auf Netzwerkebene filtert und sich pro App einstellen lässt. iodéOS wird mit datenschutzfreundlichen Standard-Apps und dem App-Store ioDroid ausgeliefert, wobei sich jede vorinstallierte App entfernen lässt. iodé verkauft über den eigenen Shop neue und generalüberholte Smartphones und Tablets mit vorinstalliertem iodéOS und unterstützt darüber hinaus mehr als 60 weitere Android-Geräte anderer Hersteller. Der Quellcode wird auf einer eigenen GitLab-Instanz von iodé unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht.

Screenshot von iodéOS

Zusätzlich zum Standard-Blocker bietet die optionale Stufe iodéOS Premium täglich aktualisierte Sperrlisten, strengere Filterregeln und passwortgeschützte Kindersicherungsfunktionen. Die Oberfläche zeigt die Netzwerkaktivität pro App in Echtzeit an, einschließlich einer Weltkarte blockierter Verbindungsversuche, sodass Nutzer:innen sehen können, welche Ziele eine App zu erreichen versucht.

Preisgestaltung

iodéOS selbst ist kostenlos nutzbar. Ein optionales Premium-Abo bietet häufiger aktualisierte Sperrlisten, strengere Filterregeln und Kindersicherungsfunktionen für etwa 3,99 Euro im Monat, eine Family-Stufe für mehrere Geräte kostet etwa 6,99 Euro im Monat; außerdem gibt es Jahres- und Lifetime-Optionen. Zusätzlich verkauft iodé über den eigenen Shop Smartphones und Tablets mit vorinstalliertem iodéOS.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

iodéOS-Installer und OTA-Updates werden über die eigene GitLab-Instanz von iodé bereitgestellt, die ebenso wie die Website und der Shop des Unternehmens auf OVHcloud-Servern in Frankreich läuft.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
iode.tech Hauptdienst Web Report
shop.iode.tech Hauptdienst Web Report
gitlab.iode.tech Hauptdienst Web Report
blog.iode.tech Hauptdienst Web Report
iode.tech Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

iodé gibt an, dass die Installation von iodéOS die Lebensdauer älterer oder nicht mehr unterstützter Smartphones verlängert und Elektroschrott reduziert, da nur die von Nutzer:innen gewählten Apps laufen statt der Standardsoftware des Herstellers. Das Unternehmen verkauft generalüberholte Geräte, die überwiegend aus Europa stammen, und arbeitet mit Herstellern wie Fairphone und Shift zusammen, die auf modulare, reparierbare Bauweisen setzen. Der Quellcode wird auf einer OVHcloud-Infrastruktur in Frankreich gehostet.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.

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Sailfish OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Smartphones, das auf Linux aufbaut. Es wird von der finnischen Firma Jolla entwickelt und ermöglicht über eine proprietäre Schicht die Ausführung von Android-Anwendungen. Es wird sowohl auf eigenen Geräten von Jolla als auch auf Geräten anderer Hersteller durch Community-Ports eingesetzt.

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