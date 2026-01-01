iodéOS ist ein Smartphone-Betriebssystem des französischen Unternehmens iodé technologies mit Sitz nahe Toulouse. Es basiert auf LineageOS und ersetzt die Google-Dienste durch das quelloffene microG-Framework, sodass die meisten Android-Apps weiterhin funktionieren, ohne Daten an Google zu senden. Das System enthält einen integrierten Blocker, der Tracker, Werbetreibende und Spam-Anrufe auf Netzwerkebene filtert und sich pro App einstellen lässt. iodéOS wird mit datenschutzfreundlichen Standard-Apps und dem App-Store ioDroid ausgeliefert, wobei sich jede vorinstallierte App entfernen lässt. iodé verkauft über den eigenen Shop neue und generalüberholte Smartphones und Tablets mit vorinstalliertem iodéOS und unterstützt darüber hinaus mehr als 60 weitere Android-Geräte anderer Hersteller. Der Quellcode wird auf einer eigenen GitLab-Instanz von iodé unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht.

Zusätzlich zum Standard-Blocker bietet die optionale Stufe iodéOS Premium täglich aktualisierte Sperrlisten, strengere Filterregeln und passwortgeschützte Kindersicherungsfunktionen. Die Oberfläche zeigt die Netzwerkaktivität pro App in Echtzeit an, einschließlich einer Weltkarte blockierter Verbindungsversuche, sodass Nutzer:innen sehen können, welche Ziele eine App zu erreichen versucht.

Preisgestaltung

iodéOS selbst ist kostenlos nutzbar. Ein optionales Premium-Abo bietet häufiger aktualisierte Sperrlisten, strengere Filterregeln und Kindersicherungsfunktionen für etwa 3,99 Euro im Monat, eine Family-Stufe für mehrere Geräte kostet etwa 6,99 Euro im Monat; außerdem gibt es Jahres- und Lifetime-Optionen. Zusätzlich verkauft iodé über den eigenen Shop Smartphones und Tablets mit vorinstalliertem iodéOS.

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Hosting

iodéOS-Installer und OTA-Updates werden über die eigene GitLab-Instanz von iodé bereitgestellt, die ebenso wie die Website und der Shop des Unternehmens auf OVHcloud-Servern in Frankreich läuft.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter iode.tech Hauptdienst Web OVHcloud (AS16276) Report shop.iode.tech Hauptdienst Web OVHcloud (AS16276) Report gitlab.iode.tech Hauptdienst Web OVHcloud (AS16276) Report blog.iode.tech Hauptdienst Web OVHcloud (AS16276) Report iode.tech Repräsentation Web OVHcloud (AS16276) Report

Nachhaltigkeit

iodé gibt an, dass die Installation von iodéOS die Lebensdauer älterer oder nicht mehr unterstützter Smartphones verlängert und Elektroschrott reduziert, da nur die von Nutzer:innen gewählten Apps laufen statt der Standardsoftware des Herstellers. Das Unternehmen verkauft generalüberholte Geräte, die überwiegend aus Europa stammen, und arbeitet mit Herstellern wie Fairphone und Shift zusammen, die auf modulare, reparierbare Bauweisen setzen. Der Quellcode wird auf einer OVHcloud-Infrastruktur in Frankreich gehostet.

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