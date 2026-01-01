/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.

/e/OS bietet nur eine minimale Auswahl an vorinstallierten Apps, um das System „sauber“ zu halten: den App Lounge (den Haupt-App-Store, über den sowohl Open-Source- als auch Mainstream-Apps installiert werden können), Kalender, Taschenrechner, Kontakte, Dateien, Galerie, Uhr, Aufnahmetool, Murena Mail, Karten, Musik, Notizen und Aufgaben. Falls du ein Murena-Workspace-Konto (Murenas Cloud-Dienst) hast, das für alle Nutzer:innen bis zu 1 GB kostenlos ist, kannst du optional deine E-Mails, Dateien, Fotos, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen zwischen deinem Smartphone, Tablet und der Cloud synchronisieren. Zusätzlich bietet /e/OS eine einzigartige App namens Advanced Privacy, mit der du nicht nur Tracker erkennen und blockieren, sondern auch deinen Standort verstecken oder fälschen sowie deinen Internetverkehr über das besonders sichere TOR-Netzwerk leiten kannst.

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