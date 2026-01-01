Sailfish OS

/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.