Sailfish OS-Logo

Sailfish OS

Finnland EU Open Source
Website

Sailfish OS

Sailfish OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Smartphones, das auf Linux aufbaut. Es wird von der finnischen Firma Jolla entwickelt und ermöglicht über eine proprietäre Schicht die Ausführung von Android-Anwendungen. Es wird sowohl auf eigenen Geräten von Jolla als auch auf Geräten anderer Hersteller durch Community-Ports eingesetzt.

Screenshot von Sailfish OS

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
sailfishos.org Repräsentation Web Report
jolla.com Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Smartphone-Betriebssysteme
/e/OS-Logo

/e/OS
Frankreich EU Open Source
Website

/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.

Mehr lesen
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up