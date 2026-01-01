Sailfish OS
Sailfish OS
Sailfish OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Smartphones, das auf Linux aufbaut. Es wird von der finnischen Firma Jolla entwickelt und ermöglicht über eine proprietäre Schicht die Ausführung von Android-Anwendungen. Es wird sowohl auf eigenen Geräten von Jolla als auch auf Geräten anderer Hersteller durch Community-Ports eingesetzt.
Hosting
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|sailfishos.org
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|jolla.com
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