Europäische Smartphone-Betriebssysteme

Ein Smartphone-Betriebssystem (auch mobiles Betriebssystem genannt) verwaltet die Hardware-Ressourcen eines Smartphones und ermöglicht die Ausführung von Anwendungen. Es bildet die Schnittstelle zwischen Nutzer, Apps und der Hardware. Bekannte Beispiele sind Android, iOS und alternative Open-Source-Systeme. Smartphone-Betriebssysteme sind essenziell für die Funktionalität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit mobiler Geräte.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

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