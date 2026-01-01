/e/OS ist quelloffenes Betriebssystem für Smartphones, das auf Android basiert und den Fokus auf Datenschutz und Benutzerkontrolle legt. Es wird von der Organisation /e/foundation entwickelt und ist das Standardbetriebsystem des Smartphone-Herstellers Murena, welche beide eng verbunden sind und den gleichen Gründer haben. /e/OS basiert zwar auf Android aber wird ohne Google Apps und Services ausgeliefert. Da viele Android-Apps im Hintergrund Google Services benutzen, verwendet /e/OS das quelloffene microG um die Google API zu immitieren. So kann der Großteil der Android-Apps problemlos verwendet werden. /e/OS kann auf mehr als 200 Android-Smartphones bekannter Hersteller installiert werden.
Europäische Smartphone-Betriebssysteme
Ein Smartphone-Betriebssystem (auch mobiles Betriebssystem genannt) verwaltet die Hardware-Ressourcen eines Smartphones und ermöglicht die Ausführung von Anwendungen. Es bildet die Schnittstelle zwischen Nutzer, Apps und der Hardware. Bekannte Beispiele sind Android, iOS und alternative Open-Source-Systeme. Smartphone-Betriebssysteme sind essenziell für die Funktionalität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit mobiler Geräte.
Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie hier.
Europäische Services
Sailfish OS
Sailfish OS ist ein Open-Source-Betriebssystem für Smartphones, das auf Linux aufbaut. Es wird von der finnischen Firma Jolla entwickelt und ermöglicht über eine proprietäre Schicht die Ausführung von Android-Anwendungen. Es wird sowohl auf eigenen Geräten von Jolla als auch auf Geräten anderer Hersteller durch Community-Ports eingesetzt.
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