Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

Easy!Appointments ist eine quelloffene, selbst hostbare Terminplanungsanwendung, die ursprünglich von einem Entwickler aus Griechenland erstellt wurde. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, eine eigene Buchungsseite mit Personal- und Leistungskalendern, Kundenbenachrichtigungen und Google-Kalender-Synchronisierung auf selbst kontrollierter Infrastruktur zu betreiben, da der Quellcode unter der GPL-3.0-Lizenz veröffentlicht ist.

Preisgestaltung

Easy!Appointments ist kostenlose Open-Source-Software ohne Anbieter-Abonnement; ein Unternehmen installiert und betreibt sie auf selbst gewählter Infrastruktur ohne Lizenzkosten.

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