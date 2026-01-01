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Easy!Appointments

Deutschland EU Open Source Gratis-Plan
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Easy!Appointments

Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

Easy!Appointments ist eine quelloffene, selbst hostbare Terminplanungsanwendung, die ursprünglich von einem Entwickler aus Griechenland erstellt wurde. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, eine eigene Buchungsseite mit Personal- und Leistungskalendern, Kundenbenachrichtigungen und Google-Kalender-Synchronisierung auf selbst kontrollierter Infrastruktur zu betreiben, da der Quellcode unter der GPL-3.0-Lizenz veröffentlicht ist.

Preisgestaltung

Easy!Appointments ist kostenlose Open-Source-Software ohne Anbieter-Abonnement; ein Unternehmen installiert und betreibt sie auf selbst gewählter Infrastruktur ohne Lizenzkosten.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
easyappointments.org Repräsentation Web Report
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SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
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SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg
Deutschland EU Gratis-Plan
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Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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