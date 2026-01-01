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dmarced

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dmarced ist ein DMARC-Monitoring-Tool des luxemburgischen Softwareunternehmens wierk. Es empfängt die Aggregate-Reports, die E-Mail-Anbieter über eine Domain senden, wertet sie aus und zeigt, welche Dienste in ihrem Namen E-Mails versenden und ob diese Nachrichten die SPF- und DKIM-Authentifizierung bestehen. Organisationen können diese Übersicht nutzen, um legitime Absender von gefälschten zu unterscheiden und ihre DMARC-Richtlinie schrittweise anzuschärfen, bis empfangende Server unautorisierte E-Mails ablehnen. Gemeldete IP-Adressen werden um Hostnamen, Länder und Netzwerkinformationen ergänzt, damit sich Absenderquellen leichter einordnen lassen. Dieselben Daten sind über eine REST-API verfügbar, mit der Teams Domain-Prüfungen und Auswertungen in eigene Werkzeuge einbinden können. Domains lassen sich vergleichen, über Zeit verfolgen und in wöchentlichen E-Mail-Zusammenfassungen betrachten.

Screenshot von dmarced

Über die Auswertung der Reports hinaus überwacht dmarced die für die E-Mail-Authentifizierung relevanten DNS-Einträge, sodass Änderungen und Fehlkonfigurationen sichtbar werden. Teams können Domains je nach Kundengruppe organisieren und Mitgliedern Rollen wie Admin, Operator oder Viewer zuweisen, was Beratungen und Managed Service Provider anspricht. Öffentliche Diagnosewerkzeuge auf der Website erlauben es, die E-Mail-Einrichtung einer Domain ohne Konto zu prüfen.

Preisgestaltung

Die Abrechnung richtet sich nach aktiven Domains und dem Umfang der E-Mails, die DMARC bestehen; fehlgeschlagene oder betrügerische Nachrichten zählen nicht zur Nutzung. Der Plan Solo umfasst bei 20 € pro Monat mit jährlicher Abrechnung 3 aktive Domains, 100.000 authentifizierte E-Mails pro Monat und 90 Tage Datenhistorie. Studio deckt bei 60 € pro Monat mit jährlicher Abrechnung 9 Domains, 500.000 E-Mails und 180 Tage Historie ab. Enterprise-Pläne werden individuell bepreist. Eine 30-tägige Testphase ist verfügbar, Zahlung per Rechnung oder SEPA-Überweisung ist auf Anfrage möglich.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
in.dmarced.eu Hauptdienst Incoming mail Report
api.dmarced.eu Hauptdienst Web Report
app.dmarced.eu Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
dmarced.eu Repräsentation Web Report
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DMARCwise ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das Aggregate-Reports einer Domain sammelt und in einem Web-Dashboard mit wöchentlichen Zusammenfassungen aufbereitet. Hinzu kommen Diagnosen für SPF und DKIM, SMTP-TLS-Reporting und MTA-STS. DMARC-Einträge lassen sich über eine CNAME-Delegation vom Dienst hosten, sodass Richtlinien im Dashboard statt beim DNS-Anbieter geändert werden. Teams arbeiten gemeinsam in einer Organisation, und in höheren Tarifen stehen eine REST-API und Single Sign-on bereit. Managed Service Provider und Agenturen können viele Kundendomains in einem Konto verwalten. DMARCwise ist ein unabhängiges Kleinunternehmen aus Italien.

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DMARC Advisor
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DMARC Advisor ist ein DMARC-Monitoring-Tool, das die Aggregate-Reports empfangender Mailserver verarbeitet und verständlich aufbereitet. Neben dem Reporting gibt es Verwaltungsfunktionen wie den Umgang mit SPF einschließlich Flattening sowie Prüfungen für DKIM und BIMI. Organisationen können den Weg von einer reinen Beobachtungsrichtlinie zu strengerer Durchsetzung gehen und behalten dabei die legitimen Absender im Blick. Eine Portfolioansicht unterstützt Managed Service Provider, die viele Domains für unterschiedliche Kundschaft betreuen. Die Oberfläche gibt es auf Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Hinter dem Produkt steht die DMARC Advisor B.V. in Dordrecht in den Niederlanden, die früher unter dem Namen dmarcian Europe B.V. auftrat.

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