dmarced ist ein DMARC-Monitoring-Tool des luxemburgischen Softwareunternehmens wierk. Es empfängt die Aggregate-Reports, die E-Mail-Anbieter über eine Domain senden, wertet sie aus und zeigt, welche Dienste in ihrem Namen E-Mails versenden und ob diese Nachrichten die SPF- und DKIM-Authentifizierung bestehen. Organisationen können diese Übersicht nutzen, um legitime Absender von gefälschten zu unterscheiden und ihre DMARC-Richtlinie schrittweise anzuschärfen, bis empfangende Server unautorisierte E-Mails ablehnen. Gemeldete IP-Adressen werden um Hostnamen, Länder und Netzwerkinformationen ergänzt, damit sich Absenderquellen leichter einordnen lassen. Dieselben Daten sind über eine REST-API verfügbar, mit der Teams Domain-Prüfungen und Auswertungen in eigene Werkzeuge einbinden können. Domains lassen sich vergleichen, über Zeit verfolgen und in wöchentlichen E-Mail-Zusammenfassungen betrachten.

Über die Auswertung der Reports hinaus überwacht dmarced die für die E-Mail-Authentifizierung relevanten DNS-Einträge, sodass Änderungen und Fehlkonfigurationen sichtbar werden. Teams können Domains je nach Kundengruppe organisieren und Mitgliedern Rollen wie Admin, Operator oder Viewer zuweisen, was Beratungen und Managed Service Provider anspricht. Öffentliche Diagnosewerkzeuge auf der Website erlauben es, die E-Mail-Einrichtung einer Domain ohne Konto zu prüfen.

Preisgestaltung

Die Abrechnung richtet sich nach aktiven Domains und dem Umfang der E-Mails, die DMARC bestehen; fehlgeschlagene oder betrügerische Nachrichten zählen nicht zur Nutzung. Der Plan Solo umfasst bei 20 € pro Monat mit jährlicher Abrechnung 3 aktive Domains, 100.000 authentifizierte E-Mails pro Monat und 90 Tage Datenhistorie. Studio deckt bei 60 € pro Monat mit jährlicher Abrechnung 9 Domains, 500.000 E-Mails und 180 Tage Historie ab. Enterprise-Pläne werden individuell bepreist. Eine 30-tägige Testphase ist verfügbar, Zahlung per Rechnung oder SEPA-Überweisung ist auf Anfrage möglich.

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