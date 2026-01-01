CamoCopy ist ein KI-Chatbot, der von der in Luxemburg ansässigen Restoflix Sàrl entwickelt wird. Es ermöglicht offene, mehrstufige Unterhaltungen für Aufgaben wie das Beantworten von Fragen, das Schreiben und Übersetzen von Texten sowie allgemeine Recherchen, ergänzt durch eine integrierte Websuche mit Quellenangaben. Nutzer*innen können Dokumente, einschließlich PDF-Dateien, sowie Bilder hochladen, die der Assistent analysiert, und können außerdem Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen lassen. Unterhaltungen lassen sich in Workspaces mit eigenen individuellen Anweisungen organisieren, und hochgeladene Dateien können sich nach einer gewählten Frist automatisch selbst löschen. Standardmäßig läuft CamoCopy auf Open-Source-Sprachmodellen wie Llama und Mistral, die auf Servern europäischer Anbieter wie Hetzner und Scaleway gehostet werden. Wer Zugriff auf Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google wünscht, kann diese über die EU-basierten Cloud-Partner des Unternehmens optional nutzen. CamoCopy ist als Web-Anwendung sowie als iOS- und Android-App verfügbar.

CamoCopy versteht sich als datenschutzorientierte Alternative zu verbreiteten KI-Assistenten. Hochgeladene Chats, Dateien und Bilder werden verschlüsselt, und das Unternehmen gibt an, Kundengespräche nicht zum Training seiner Modelle zu verwenden. Der Dienst wurde 2023 gestartet und zählt zu den früheren europäischen ChatGPT-Alternativen.

Preisgestaltung

CamoCopy bietet einen eingeschränkten kostenlosen Plan sowie mehrere kostenpflichtige Optionen. Lite und Standard sind einmalige Käufe nicht verfallender Guthaben für Wörter, Bilder und Internetsuchen, während Plus+ ein monatliches Abo mit unbegrenzter Nutzung ist. Für Unternehmen gibt es einen Enterprise-Plan mit individuell verhandelten Preisen. Die aktuellen Preise stehen auf der Preisseite.

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Hosting

CamoCopys Website und Anwendung laufen hinter Bunny CDN, einem Dienst der BunnyWay d.o.o. mit Sitz in Slowenien, einem EU-Unternehmen. CamoCopys eigene Datenschutzerklärung nennt die Infrastruktur hinter diesem CDN: Hetzner (Deutschland) und Scaleway (Frankreich) stellen das Hosting und die Rechenleistung bereit, auf denen die Website und die standardmäßigen Open-Source-Chatmodelle (Llama, Mistral) laufen; zusätzlich wird Nebius (Niederlande) als Infrastrukturpartner genannt. Der optionale Zugriff auf Modelle von OpenAI, Anthropic und Google läuft über deren EU-Gesellschaften, wobei die zugrunde liegenden Modellanbieter außerhalb Europas bleiben.