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CamoCopy ist ein KI-Chatbot, der von der in Luxemburg ansässigen Restoflix Sàrl entwickelt wird. Es ermöglicht offene, mehrstufige Unterhaltungen für Aufgaben wie das Beantworten von Fragen, das Schreiben und Übersetzen von Texten sowie allgemeine Recherchen, ergänzt durch eine integrierte Websuche mit Quellenangaben. Nutzer*innen können Dokumente, einschließlich PDF-Dateien, sowie Bilder hochladen, die der Assistent analysiert, und können außerdem Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen lassen. Unterhaltungen lassen sich in Workspaces mit eigenen individuellen Anweisungen organisieren, und hochgeladene Dateien können sich nach einer gewählten Frist automatisch selbst löschen. Standardmäßig läuft CamoCopy auf Open-Source-Sprachmodellen wie Llama und Mistral, die auf Servern europäischer Anbieter wie Hetzner und Scaleway gehostet werden. Wer Zugriff auf Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google wünscht, kann diese über die EU-basierten Cloud-Partner des Unternehmens optional nutzen. CamoCopy ist als Web-Anwendung sowie als iOS- und Android-App verfügbar.

Screenshot von CamoCopy

CamoCopy versteht sich als datenschutzorientierte Alternative zu verbreiteten KI-Assistenten. Hochgeladene Chats, Dateien und Bilder werden verschlüsselt, und das Unternehmen gibt an, Kundengespräche nicht zum Training seiner Modelle zu verwenden. Der Dienst wurde 2023 gestartet und zählt zu den früheren europäischen ChatGPT-Alternativen.

Preisgestaltung

CamoCopy bietet einen eingeschränkten kostenlosen Plan sowie mehrere kostenpflichtige Optionen. Lite und Standard sind einmalige Käufe nicht verfallender Guthaben für Wörter, Bilder und Internetsuchen, während Plus+ ein monatliches Abo mit unbegrenzter Nutzung ist. Für Unternehmen gibt es einen Enterprise-Plan mit individuell verhandelten Preisen. Die aktuellen Preise stehen auf der Preisseite.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

CamoCopys Website und Anwendung laufen hinter Bunny CDN, einem Dienst der BunnyWay d.o.o. mit Sitz in Slowenien, einem EU-Unternehmen. CamoCopys eigene Datenschutzerklärung nennt die Infrastruktur hinter diesem CDN: Hetzner (Deutschland) und Scaleway (Frankreich) stellen das Hosting und die Rechenleistung bereit, auf denen die Website und die standardmäßigen Open-Source-Chatmodelle (Llama, Mistral) laufen; zusätzlich wird Nebius (Niederlande) als Infrastrukturpartner genannt. Der optionale Zugriff auf Modelle von OpenAI, Anthropic und Google läuft über deren EU-Gesellschaften, wobei die zugrunde liegenden Modellanbieter außerhalb Europas bleiben.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
camocopy.com Hauptdienst Web Report
api-v1.camocopy.com Hauptdienst Web Report
camocopy.com Repräsentation Web Report
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Mistral Vibe
Frankreich EU Gratis-Plan
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Mistral Vibe ist ein KI-Chatbot und eine Agentenplattform mit generativer künstlicher Intelligenz (KI), entwickelt von Mistral AI, einem Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Anwendung verbindet einen Chat-Assistenten mit einem integrierten Programmier-Agenten, sodass Nutzer:innen in einer Oberfläche Fragen stellen, recherchieren, Dokumente entwerfen und sich auf Meetings vorbereiten können. Vibe kann im Web suchen, verknüpfte Dokumente und Tabellen lesen und über integrierte Connectors sowie Unterstützung für das Model Context Protocol auf Werkzeuge wie E-Mail, Kalender, Slack, GitHub und Jira zugreifen. Die Programmierfunktionen erlauben es Entwickler:innen, eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, woraufhin Vibe Code schreibt, testet und Änderungen an einer Codebasis vorschlägt, wahlweise über die Weboberfläche, ein Kommandozeilen-Tool oder unterstützte IDEs. Das Produkt akzeptiert außerdem Spracheingaben und kann Bilder erzeugen. Vibe hieß zuvor Le Chat, bevor Mistral AI es 2026 umbenannte und erweiterte.

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Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

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