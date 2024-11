Europäische Online-Umfrage-Tools

Umfragen ermöglichen es Ihnen, mit Ihren Kunden in aller Welt zu interagieren und von ihnen zu lernen, und zwar auf eine zeit- und kosteneffiziente Weise. Diese Umfragen werden mit Hilfe von Umfragetools erstellt, entworfen, verteilt und analysiert. Sie ermöglichen es Ihnen, die Umfragen zu erstellen und zu gestalten, oft mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder. Verteilen Sie sie, indem Sie die Umfrage in Ihre Website einbetten oder sie über eine URL freigeben. Während die Antworten eingehen, helfen Ihnen verschiedene Analyse-Tools und Statistiken dabei, das Feedback zu verarbeiten und schnell oder sogar in Echtzeit Erkenntnisse zu gewinnen.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

