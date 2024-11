Typeform ist ein Online-Umfragetool aus Spanien. Der Schwerpunkt liegt auf einem außergewöhnlichen, ansprechenderen Design von Formularen und Umfragen, um die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich zu ziehen und ihnen das Ausfüllen leicht zu machen. Die Umfragen können in Ihre Website oder App eingebettet werden, und Typeform selbst kann in viele andere Softwareprodukte integriert werden, um sich perfekt in Ihren Arbeitsablauf einzufügen.

Preisgestaltung

Der Basisplan kostet 25 € monatlich für bis zu 100 Befragte. Für 55 € bietet der Business-Plan bis zu 1000 Befragte. Größere Pläne sind ebenfalls verfügbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting