Poll For All ist ein Online-Umfragetool aus Estland. Es bietet effiziente, kostenlose (werbefinanzierte) und unbegrenzte Lösungen für Unternehmen, Lehrkräfte und Privatpersonen.

Preisgestaltung

Poll For All bietet ein kostenloses Paket mit unbegrenzter Anzahl von Fragen und Teilnehmern an, zeigt aber Werbung in der Umfrage an. Wenn werbefreie Umfragen erforderlich sind, kostet der Premium-Plan für bis zu 5000 monatliche Teilnehmer 5,99 $ monatlich.

Hosting