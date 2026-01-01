Splitser ist eine Kosten teilen App aus den Niederlanden, ursprünglich als WieBetaaltWat gestartet und heute im Besitz von Tikkie, einer Zahlungs-Tochter der ABN AMRO. Gruppen können eine gemeinsame Liste anlegen, Mitglieder per Link oder Messenger einladen und Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit ungleicher Aufteilung nach Betrag oder Anteil erfassen. Die App berechnet einen vereinfachten Überblick darüber, wer wem etwas schuldet, und unterstützt wiederkehrende Ausgaben, Erinnerungen und einen eingebauten Rechner. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Europäische Alternativen zu Splitwise
Splitwise ist eine aus den USA stammende App zur Aufteilung von Ausgaben, die 2011 in Providence, Rhode Island, gegründet wurde. Sie ermöglicht es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern und Reisenden, gemeinsame Ausgaben zu erfassen, diese ungleichmäßig nach Prozentsatz, Anteil oder festem Betrag aufzuteilen und einen vereinfachten Überblick darüber zu erhalten, wem wem Geld schuldet. Die kostenlose Version beschränkt die Anzahl der Ausgaben, die ein Nutzer pro Tag hinzufügen kann, während der kostenpflichtige Splitwise Pro-Plan diese Begrenzung aufhebt und zusätzliche Funktionen wie das Scannen von Quittungen und die Währungsumrechnung bietet. Splitwise gilt weithin als das bekannteste Produkt in dieser Kategorie und ist auf Englisch sowie in mehreren weiteren Sprachen verfügbar.
Diese Seite listet Europäische Splitwise-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).
Tricount ist eine Kosten teilen App aus Belgien, die zur niederländischen Neobank bunq gehört. Gruppen von Freunden, Mitbewohnern oder Reisenden können eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben laufend erfassen und einen aktuellen Kontostand einsehen, der zeigt, wer wem etwas schuldet. Die App unterstützt Ausgaben in mehreren Währungen mit automatischer Umrechnung und enthält eine Texterkennung, um Papierbelege einzuscannen und daraus Einträge zu erstellen. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
Splid ist eine Kosten teilen App aus Deutschland, die seit 2015 von einem unabhängigen Entwickler mit Sitz in München entwickelt wird. Eine Gruppe kann eine gemeinsame Liste anlegen, Ausgaben in mehr als 150 Währungen mit automatischer Umrechnung erfassen, und die App berechnet einen vereinfachten Ausgleich, der zeigt, wer wem etwas zahlen sollte. Gruppen lassen sich ohne Konto anlegen und offline nutzen, mit optionaler Synchronisierung, wenn Mitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten möchten. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
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