Europäische Alternativen zu Splitwise

Splitwise ist eine aus den USA stammende App zur Aufteilung von Ausgaben, die 2011 in Providence, Rhode Island, gegründet wurde. Sie ermöglicht es Gruppen von Freunden, Mitbewohnern und Reisenden, gemeinsame Ausgaben zu erfassen, diese ungleichmäßig nach Prozentsatz, Anteil oder festem Betrag aufzuteilen und einen vereinfachten Überblick darüber zu erhalten, wem wem Geld schuldet. Die kostenlose Version beschränkt die Anzahl der Ausgaben, die ein Nutzer pro Tag hinzufügen kann, während der kostenpflichtige Splitwise Pro-Plan diese Begrenzung aufhebt und zusätzliche Funktionen wie das Scannen von Quittungen und die Währungsumrechnung bietet. Splitwise gilt weithin als das bekannteste Produkt in dieser Kategorie und ist auf Englisch sowie in mehreren weiteren Sprachen verfügbar.

Diese Seite listet Europäische Splitwise-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).