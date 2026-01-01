Europäische Alternativen zu OpenAI API

OpenAI API ist eine Entwicklerplattform aus den Vereinigten Staaten, die programmatischen Zugriff auf GPT-Sprach- und Reasoning-Modelle sowie auf multimodale, Embedding-, Audio- und Bildgenerierungsdienste bietet. Dokumentierte APIs und SDKs unterstützen Textgenerierung, strukturierte Ausgaben, Tool-Nutzung, Agenten, Stapelverarbeitung und Modellanpassung.

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