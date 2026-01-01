OpenAI API-Logo

Europäische Alternativen zu OpenAI API

OpenAI API ist eine Entwicklerplattform aus den Vereinigten Staaten, die programmatischen Zugriff auf GPT-Sprach- und Reasoning-Modelle sowie auf multimodale, Embedding-, Audio- und Bildgenerierungsdienste bietet. Dokumentierte APIs und SDKs unterstützen Textgenerierung, strukturierte Ausgaben, Tool-Nutzung, Agenten, Stapelverarbeitung und Modellanpassung.

Diese Seite listet Europäische OpenAI API-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Scaleway Generative APIs-Logo

Scaleway Generative APIs
Frankreich EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

Scaleway Generative APIs ist ein verwalteter Dienst für Modellinferenz aus Frankreich. Die serverlosen APIs bieten OpenAI-kompatiblen Zugriff auf Sprach-, Reasoning-, Vision-, Audio-, Embedding- und Reranking-Modelle, während dedizierte Bereitstellungen kuratierte oder von Kund:innen ausgewählte Modelle ausführen können. Die Endpunkte zur Textgenerierung unterstützen Chat Completions, strukturierte Ausgaben, Tool-Aufrufe, Streaming und Stapelverarbeitung. Die serverlose Nutzung wird nach Token oder Aufgabe abgerechnet und umfasst ein dauerhaftes kostenloses Kontingent.

Mehr lesen über Scaleway Generative APIs
Nebius Token Factory-Logo

Nebius Token Factory
Niederlande EU EU gehosted
Website

Nebius Token Factory bietet verwaltete Inferenz für Open-Source-Sprachmodelle über eine OpenAI-kompatible API. Entwickler:innen können den Dienst für Chat-Completions, Schlussfolgerungen, Codegenerierung, Embeddings und verwandte Anwendungsfälle nutzen, ohne eine eigene Infrastruktur für die Modellbereitstellung zu betreiben. Die öffentlichen serverlosen Endpunkte werden tokenbasiert abgerechnet, während optionale dedizierte Endpunkte reservierte Kapazität und die Auswahl einer Bereitstellungsregion ermöglichen. Der Dienst unterstützt die Authentifizierung per API-Schlüssel, einen browserbasierten Playground und modellspezifische Leistungsstufen.

Mehr lesen über Nebius Token Factory
OVHcloud AI Endpoints-Logo

OVHcloud AI Endpoints
Frankreich EU EU gehosted
Website

OVHcloud AI Endpoints ist ein verwalteter Dienst für generative KI-APIs aus Frankreich. Entwickler:innen erhalten serverlosen Zugriff auf vortrainierte Sprach-, Reasoning-, Vision-, Embedding-, Bild- und Sprachmodelle, ohne selbst eine Inferenzinfrastruktur bereitstellen zu müssen. Die mit OpenAI kompatiblen Routen für Chat Completions und Responses unterstützen unter anderem Textgenerierung, strukturierte Ausgaben und Funktionsaufrufe. Der Zugriff kann mit API-Schlüsseln authentifiziert werden, die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell.

Mehr lesen über OVHcloud AI Endpoints
IONOS AI Model Hub-Logo

IONOS AI Model Hub
Deutschland EU EU gehosted
Website

IONOS AI Model Hub ist eine verwaltete Plattform für generative KI aus Deutschland. Sie bietet OpenAI-kompatible und native APIs für Text- und Bilderzeugung, Embeddings, Dokumentsammlungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented Generation. Entwickler:innen können kuratierte Open-Source-Sprachmodelle für Chat, Text- und Codegenerierung nutzen, ohne GPU-Infrastruktur verwalten zu müssen. Die Abrechnung richtet sich nach dem gewählten Modell und den verarbeiteten Token oder Bildern.

Mehr lesen über IONOS AI Model Hub

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up