Europäische Alternativen zu Google Forms

Typeform ist ein Online-Umfragetool aus Spanien. Der Schwerpunkt liegt auf einem außergewöhnlichen, ansprechenderen Design von Formularen und Umfragen, um die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich zu ziehen und ihnen das Ausfüllen leicht zu machen. Die Umfragen können in Ihre Website oder App eingebettet werden, und Typeform selbst kann in viele andere Softwareprodukte integriert werden, um sich perfekt in Ihren Arbeitsablauf einzufügen.