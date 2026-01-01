Europäische Alternativen zu Gemini API

Gemini API ist Googles Entwicklerschnittstelle zur Integration der Sprach- und multimodalen Modelle von Gemini in Anwendungen. Sie unterstützt Textgenerierung, Reasoning, Bild- und Audioverständnis, strukturierte Ausgaben, Funktionsaufrufe, Embeddings, Dateieingaben und Stapelverarbeitung über Google AI Studio und unterstützte SDKs.

Diese Seite listet Europäische Gemini API-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).