Europäische Alternativen zu Bluehost WordPress

Hostinger ist ein Hoster mit Sitz in Litauen, der neben anderen Produkten auch WordPress-Hosting anbietet. Neben Rechenzentren in Europa verfügt Hostinger auch über Rechenzentren in Nord- und Südamerika und zum Beispiel in Indien. Alle Tarife beinhalten Caching, eine 99,9%ige Uptime-Garantie und bei den teureren Tarifen ein CDN.