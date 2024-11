IONOS WordPress Hosting ist ein WordPress-Hosting-Anbieter des Cloud-Providers IONOS. IONOS hat seinen Sitz in Deutschland, bietet nachhaltiges Hosting und wirbt mit einer Uptime von 99,97%.

Preisgestaltung

IONOS WordPress beginnt bei 4€/Monat und beinhaltet eine Domain.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter login.ionos.de Authentifizierung Web IONOS (AS8560) Report www.ionos.de Repräsentation Web IONOS (AS8560) Report

Nachhaltigkeit

Die Rechenzentren in Deutschland, Großbritannien und das größte in den USA nutzen ausschließlich erneuerbare Energien. In den anderen Rechenzentren wird der Kohlenstoff ausgeglichen.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.