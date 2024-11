Hostinger WordPress

Hostinger ist ein Hoster mit Sitz in Litauen, der neben anderen Produkten auch WordPress-Hosting anbietet. Neben Rechenzentren in Europa verfügt Hostinger auch über Rechenzentren in Nord- und Südamerika und zum Beispiel in Indien. Alle Tarife beinhalten Caching, eine 99,9%ige Uptime-Garantie und bei den teureren Tarifen ein CDN.

Preisgestaltung

Der günstigste Tarif beginnt bei 4,99 €/Monat (ohne MwSt.) für 1 Website und 30 GB SSD-Speicher und 100 GB Traffic. Wie bei vielen anderen WordPress-Hostern ist der Preis deutlich günstiger, wenn längere Vertragslaufzeiten abgeschlossen werden. Das nächste Angebot für 7,49 €/Monat (ohne MwSt.) umfasst 100 Websites, 100 GB Speicherplatz und unbegrenzten Datenverkehr.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting