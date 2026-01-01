Europäische Alternativen zu Anthropic API

Anthropic API ist ein Entwicklerdienst aus den Vereinigten Staaten, der programmatischen Zugriff auf die Sprach- und multimodalen Modelle von Claude bietet. Die Messages API unterstützt Textgenerierung, Reasoning, visuelle Eingaben, Tool-Nutzung, Abläufe mit strukturierten Ausgaben, Prompt-Caching und Stapelverarbeitung.

Diese Seite listet Europäische Anthropic API-Alternativen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).