Europäische Alternativen zu Anthropic API

Scaleway Generative APIs
Scaleway Generative APIs ist ein verwalteter Dienst für Modellinferenz aus Frankreich. Die serverlosen APIs bieten OpenAI-kompatiblen Zugriff auf Sprach-, Reasoning-, Vision-, Audio-, Embedding- und Reranking-Modelle, während dedizierte Bereitstellungen kuratierte oder von Kund:innen ausgewählte Modelle ausführen können. Die Endpunkte zur Textgenerierung unterstützen Chat Completions, strukturierte Ausgaben, Tool-Aufrufe, Streaming und Stapelverarbeitung. Die serverlose Nutzung wird nach Token oder Aufgabe abgerechnet und umfasst ein dauerhaftes kostenloses Kontingent.