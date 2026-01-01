Zorin OS ist ein benutzerfreundliches Betriebssystem, das entwickelt wurde, um Open-Source-Computing schnell, sicher und für jedermann zugänglich zu machen. Es verfügt über eine anpassungsfähige Desktop-Oberfläche, die Benutzern von Windows oder macOS vertraut ist, sodass der Einstieg ohne große Lernkurve leicht fällt. Zorin OS basiert auf Ubuntu und bietet schnelle Leistung, hohe Sicherheit, verbesserten Datenschutz und eine große Auswahl an Software für Arbeit, Kreativität und Spiele. Mit der Möglichkeit, viele Windows-Anwendungen auszuführen, der nahtlosen Integration mit mobilen Geräten und einem starken Fokus auf Geschwindigkeit und Einfachheit ist Zorin OS als universelle Alternative zu proprietären Betriebssystemen für Privatpersonen, Schulen und Unternehmen konzipiert.

Preisgestaltung

Zorin OS bietet mehrere Editionen, darunter Core und Education, die kostenlos heruntergeladen werden können.

Die Zorin OS Pro Edition ist für 47,99 € erhältlich und enthält viele zusätzliche Apps und Funktionen sowie einen gebündelten technischen Support-Service.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting