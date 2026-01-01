SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) ist eine Linux-Distribution, die für den professionellen Einsatz in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, langfristige Supportoptionen und eine breite Palette an vorinstallierten Anwendungen. Das System ist für seine hohe Stabilität und Kompatibilität mit verschiedenen Hardwareplattformen bekannt und wird regelmäßig aktualisiert. SLED basiert auf dem Open-Source-Projekt openSUSE und ist eng mit dessen Community und Technologien verknüpft.

Preisgestaltung

SUSE Linux Enterprise Desktop ist als Open-Source-Software kostenlos nutzbar, aber für professionellen Support und regelmäßige Updates stehen kostenpflichtige Abonnements (Standard oder Priorität) mit unterschiedlichen Servicezeiten und Reaktionsgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Hosting