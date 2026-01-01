SUSE Linux Enterprise Desktop-Logo

SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) ist eine Linux-Distribution, die für den professionellen Einsatz in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, langfristige Supportoptionen und eine breite Palette an vorinstallierten Anwendungen. Das System ist für seine hohe Stabilität und Kompatibilität mit verschiedenen Hardwareplattformen bekannt und wird regelmäßig aktualisiert. SLED basiert auf dem Open-Source-Projekt openSUSE und ist eng mit dessen Community und Technologien verknüpft.

Preisgestaltung

SUSE Linux Enterprise Desktop ist als Open-Source-Software kostenlos nutzbar, aber für professionellen Support und regelmäßige Updates stehen kostenpflichtige Abonnements (Standard oder Priorität) mit unterschiedlichen Servicezeiten und Reaktionsgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
packagehub.suse.com Statischer Inhalt Web
  • SUSE Software Solutions Germany GmbH (AS29298)
Report
software.opensuse.org Statischer Inhalt Web
  • SUSE Software Solutions Germany GmbH (AS29298)
Report
www.suse.com Repräsentation Web Report
www.opensuse.org Repräsentation Web
  • SUSE Software Solutions Germany GmbH (AS29298)
Report
Ubuntu Desktop ist ein Open-Source-Betriebssystem, das auf Stabilität, Sicherheit und regelmäßige Updates setzt. Es basiert auf Linux und bietet eine breite Palette an vorinstallierten Anwendungen und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer. Dank der starken Community-Unterstützung und der regelmäßigen Veröffentlichungen bleibt das System stets aktuell. Ubuntu Desktop wird von Canonical Ltd. entwickelt und ist weltweit eine der beliebtesten Linux-Distributionen.

Zorin OS ist ein benutzerfreundliches Betriebssystem, das entwickelt wurde, um Open-Source-Computing schnell, sicher und für jedermann zugänglich zu machen. Es verfügt über eine anpassungsfähige Desktop-Oberfläche, die Benutzern von Windows oder macOS vertraut ist, sodass der Einstieg ohne große Lernkurve leicht fällt. Zorin OS basiert auf Ubuntu und bietet schnelle Leistung, hohe Sicherheit, verbesserten Datenschutz und eine große Auswahl an Software für Arbeit, Kreativität und Spiele. Mit der Möglichkeit, viele Windows-Anwendungen auszuführen, der nahtlosen Integration mit mobilen Geräten und einem starken Fokus auf Geschwindigkeit und Einfachheit ist Zorin OS als universelle Alternative zu proprietären Betriebssystemen für Privatpersonen, Schulen und Unternehmen konzipiert.

