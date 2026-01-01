Ubuntu Desktop ist ein Open-Source-Betriebssystem, das auf Stabilität, Sicherheit und regelmäßige Updates setzt. Es basiert auf Linux und bietet eine breite Palette an vorinstallierten Anwendungen und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer. Dank der starken Community-Unterstützung und der regelmäßigen Veröffentlichungen bleibt das System stets aktuell. Ubuntu Desktop wird von Canonical Ltd. entwickelt und ist weltweit eine der beliebtesten Linux-Distributionen.

Preisgestaltung

Ubuntu Desktop selbst ist kostenlos und Open Source. Für erweiterte Funktionen, Sicherheitsupdates und Support bietet Canonical Ltd. das kostenpflichtige Ubuntu Pro an, das für Privatnutzer auf bis zu 5 Geräten kostenlos ist.

Hosting