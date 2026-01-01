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Zencal

Zencal ist eine Terminplanungsplattform aus Polen für Dienstleistungsunternehmen und Einzelspezialisten. Sie bietet Buchungsseiten, die an Personalkalender gekoppelt sind, eine Round-Robin-Verteilung im Team sowie eine integrierte Zahlungsabwicklung für Termine, Pakete und kostenpflichtige Veranstaltungen, ergänzt durch Erinnerungen und Kalendersynchronisierung mit Google, Outlook und iCloud.

Preisgestaltung

Zencal bietet keinen dauerhaft kostenlosen Plan; die Abrechnung beginnt nach Ablauf der 14-tägigen Testphase. Die Tarife Pro und Enterprise werden pro Spezialist und Jahr abgerechnet, mit gestaffeltem Teamrabatt ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl, und es wird keine Provision auf den Wert der verkauften Leistungen erhoben. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.zencal.io Hauptdienst Web Report
zencal.io Repräsentation Web Report
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SimplyBook.me
Belgien EU EU gehosted Gratis-Plan
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SimplyBook.me ist eine Terminplanungsplattform, die ursprünglich in Island gegründet wurde und heute zur belgischen Hosting-Gruppe team.blue gehört. Sie bietet eine anpassbare Online-Buchungsseite, die mit Personal- und Ressourcenkalendern synchronisiert ist, eine integrierte Zahlungsoption sowie Zusatzmodule wie Mitgliedschaften, Pakete oder Gutscheine für Dienstleistungsunternehmen aus vielen Branchen.

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Zeeg
Deutschland EU Gratis-Plan
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Zeeg ist eine Terminplanungsplattform aus Deutschland für Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsteams. Kundinnen und Kunden buchen gegen Kalender, die mit Google, Outlook, Exchange oder Apple Calendar synchronisiert sind, und jede abgeschlossene Buchung wird automatisch als Kontakt für die Nachverfolgung angelegt. Zusätzlich bietet Zeeg Team-Funktionen wie die Round-Robin-Verteilung von Buchungen auf mehrere Mitarbeitende.

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