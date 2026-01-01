Zencal ist eine Terminplanungsplattform aus Polen für Dienstleistungsunternehmen und Einzelspezialisten. Sie bietet Buchungsseiten, die an Personalkalender gekoppelt sind, eine Round-Robin-Verteilung im Team sowie eine integrierte Zahlungsabwicklung für Termine, Pakete und kostenpflichtige Veranstaltungen, ergänzt durch Erinnerungen und Kalendersynchronisierung mit Google, Outlook und iCloud.

Preisgestaltung

Zencal bietet keinen dauerhaft kostenlosen Plan; die Abrechnung beginnt nach Ablauf der 14-tägigen Testphase. Die Tarife Pro und Enterprise werden pro Spezialist und Jahr abgerechnet, mit gestaffeltem Teamrabatt ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl, und es wird keine Provision auf den Wert der verkauften Leistungen erhoben. Die aktuellen Preise sind auf der Preisseite veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

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