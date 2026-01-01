xPrivo ist ein KI-Chatbot, der vom luxemburgischen Unternehmen Restoflix entwickelt wird. Nutzer:innen können ohne Konto mit quelloffenen KI-Modellen wie Mistral und DeepSeek chatten, wobei die Unterhaltungen nur lokal im Browser gespeichert werden und nicht auf den Servern von xPrivo. Der Chatbot kann im Web suchen und seine Quellen angeben, hochgeladene Dokumente und Bilder analysieren und bietet konfigurierbare „Experten" für Aufgaben wie Programmierhilfe oder Reiseplanung an. Standardmäßig läuft die Inferenz für die quelloffenen Modelle auf Infrastruktur, die von europäischen Anbietern betrieben wird. Nutzer:innen können auch eigene API-Schlüssel anderer Anbieter, auch außerhalb Europas, verwenden oder den quelloffenen Client vollständig selbst hosten. xPrivo bietet einen kostenlosen Tarif sowie einen kostenpflichtigen PRO-Tarif, der Werbung entfernt und die Nutzungsgrenzen erhöht.

Die Client-Oberfläche steht unter der Open-Source-Lizenz AGPL-3.0 und kann selbst gehostet und mit lokalen Modellen verbunden werden, etwa über Ollama. xPrivo umfasst außerdem eine begleitende, auf Datenschutz ausgerichtete Suchmaschine. Der kostenpflichtige PRO-Zugang wird über einen externen Reseller abgewickelt und erfordert kein xPrivo-Konto; Nutzer*innen erhalten stattdessen einen persönlichen Zugangsschlüssel.

Preisgestaltung

xPrivo bietet einen kostenlosen Tarif mit quelloffenen Modellen, täglichen Anfragelimits und nicht personalisierter Werbung. Der kostenpflichtige PRO-Tarif entfernt Werbung und erhöht das monatliche Anfragelimit; die Abrechnung erfolgt über einen externen Reseller und nicht direkt über xPrivo. Die Preise sind auf der Website von xPrivo veröffentlicht.

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Hosting

xPrivo gibt an, dass sich die Webserver in Deutschland befinden und die Inferenz der standardmäßig verwendeten quelloffenen KI-Modelle auf französischer und deutscher Infrastruktur läuft.

Nachhaltigkeit

xPrivo gibt auf seiner Website an, dass die Server standardmäßig mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

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