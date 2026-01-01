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xPrivo

Luxemburg
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Open Source Gratis-Plan GitHub
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xPrivo

xPrivo ist ein KI-Chatbot, der vom luxemburgischen Unternehmen Restoflix entwickelt wird. Nutzer:innen können ohne Konto mit quelloffenen KI-Modellen wie Mistral und DeepSeek chatten, wobei die Unterhaltungen nur lokal im Browser gespeichert werden und nicht auf den Servern von xPrivo. Der Chatbot kann im Web suchen und seine Quellen angeben, hochgeladene Dokumente und Bilder analysieren und bietet konfigurierbare „Experten" für Aufgaben wie Programmierhilfe oder Reiseplanung an. Standardmäßig läuft die Inferenz für die quelloffenen Modelle auf Infrastruktur, die von europäischen Anbietern betrieben wird. Nutzer:innen können auch eigene API-Schlüssel anderer Anbieter, auch außerhalb Europas, verwenden oder den quelloffenen Client vollständig selbst hosten. xPrivo bietet einen kostenlosen Tarif sowie einen kostenpflichtigen PRO-Tarif, der Werbung entfernt und die Nutzungsgrenzen erhöht.

Screenshot von xPrivo

Die Client-Oberfläche steht unter der Open-Source-Lizenz AGPL-3.0 und kann selbst gehostet und mit lokalen Modellen verbunden werden, etwa über Ollama. xPrivo umfasst außerdem eine begleitende, auf Datenschutz ausgerichtete Suchmaschine. Der kostenpflichtige PRO-Zugang wird über einen externen Reseller abgewickelt und erfordert kein xPrivo-Konto; Nutzer*innen erhalten stattdessen einen persönlichen Zugangsschlüssel.

Preisgestaltung

xPrivo bietet einen kostenlosen Tarif mit quelloffenen Modellen, täglichen Anfragelimits und nicht personalisierter Werbung. Der kostenpflichtige PRO-Tarif entfernt Werbung und erhöht das monatliche Anfragelimit; die Abrechnung erfolgt über einen externen Reseller und nicht direkt über xPrivo. Die Preise sind auf der Website von xPrivo veröffentlicht.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

xPrivo gibt an, dass sich die Webserver in Deutschland befinden und die Inferenz der standardmäßig verwendeten quelloffenen KI-Modelle auf französischer und deutscher Infrastruktur läuft.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.xprivo.com Hauptdienst Web Report
www.xprivo.com Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

xPrivo gibt auf seiner Website an, dass die Server standardmäßig mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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Mistral Vibe
Frankreich EU Gratis-Plan
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Mistral Vibe ist ein KI-Chatbot und eine Agentenplattform mit generativer künstlicher Intelligenz (KI), entwickelt von Mistral AI, einem Unternehmen mit Sitz in Frankreich. Die Anwendung verbindet einen Chat-Assistenten mit einem integrierten Programmier-Agenten, sodass Nutzer:innen in einer Oberfläche Fragen stellen, recherchieren, Dokumente entwerfen und sich auf Meetings vorbereiten können. Vibe kann im Web suchen, verknüpfte Dokumente und Tabellen lesen und über integrierte Connectors sowie Unterstützung für das Model Context Protocol auf Werkzeuge wie E-Mail, Kalender, Slack, GitHub und Jira zugreifen. Die Programmierfunktionen erlauben es Entwickler:innen, eine Aufgabe in natürlicher Sprache zu beschreiben, woraufhin Vibe Code schreibt, testet und Änderungen an einer Codebasis vorschlägt, wahlweise über die Weboberfläche, ein Kommandozeilen-Tool oder unterstützte IDEs. Das Produkt akzeptiert außerdem Spracheingaben und kann Bilder erzeugen. Vibe hieß zuvor Le Chat, bevor Mistral AI es 2026 umbenannte und erweiterte.

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Lumo ist ein KI-Assistent mit Fokus auf Privatsphäre, entwickelt von Proton, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Privatsphäre und Sicherheit bekannt ist. Basierend in Europa verwendet Lumo Zero-Access-Verschlüsselung, um Ihre Chats zu sichern, und arbeitet nach einer strikten No-Logs-Richtlinie. Das bedeutet, dass Ihre Daten niemals mit Werbetreibenden oder Regierungen geteilt werden und Sie Ihre Daten jederzeit löschen können. Lumo ist so gestaltet, dass es Nutzer befähigt, ohne deren Daten auszunutzen, was es zu einer herausragenden Wahl für diejenigen macht, die sich um Privatsphäre sorgen.

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