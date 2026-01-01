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Tuta Mail

Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Open Source Gratis-Plan Mastodon Facebook LinkedIn Xing GitHub
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Tuta Mail

Tuta Mail ist ein E-Mail-Anbieter mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Datenschutz. Neben E-Mail bietet er auch Kalender- und Kontaktverwaltung an. Das größte Merkmal von Tuta ist, dass Daten wie E-Mails, Kalender und Kontakte Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Das bedeutet, dass nicht einmal der Anbieter selbst die Daten lesen kann, da sie erst beim Kunden entschlüsselt werden. Das bedeutet auch, dass nur die Clients von Tuta genutzt werden können, um Mails abzurufen oder den Kalender zu bearbeiten. Tuta bietet Clients für den Browser, iOS, Android, Windows, Mac und Linux.

Preisgestaltung

Tuta Mail bietet einen kostenlosen Tarif und den ersten kostenpflichtigen Tarif, der benutzerdefinierte Domains erlaubt, ab 3 €/Monat mit unbegrenzten E-Mail-Adressen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Tuta Mail wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
mail.tutanota.com Hauptdienst Web
  • Tutao GmbH (AS210909)
Report
app.tuta.com Hauptdienst Web
  • Tutao GmbH (AS210909)
Report
tuta.com Repräsentation Web
  • Tutao GmbH (AS210909)
Report

Nachhaltigkeit

Tuta Mail verwendet erneuerbare Energie für seine Server und seine Büros.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted
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mailbox ist ein deutscher E-Mail-Anbieter. Er bietet Webmail, Kalender (inkl. CalDav), Kontakte (inkl. CardDav). Ihre Server sind CO2-neutral und sie haben auch eine Videoanruf-Funktion. In den größeren Tarifen ist es auch möglich, eine eigene Domain zu verwenden.

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Proton Mail
Schweiz EFTA EFTA gehosted Gratis-Plan
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Proton Mail ist ein verschlüsselter E-Mail- Anbieter, der End-to-End-Verschlüsselung bietet und durch strenge Schweizer Datenschutzgesetze geschützt ist. Er wurde von Wissenschaftlern des CERN mit dem Ziel gegründet, die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Die Server befinden sich in der Schweiz und die Daten werden durchgehend verschlüsselt – daher hat Proton Mail keine Möglichkeit, auf Ihre Daten zuzugreifen. Die Nutzung ist kostenlos, werbefrei und darauf ausgelegt, Ihre Kommunikation privat zu halten, ohne Überwachung, Werbung oder Tracking.

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