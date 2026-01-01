Tuta Mail ist ein E-Mail-Anbieter mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Datenschutz. Neben E-Mail bietet er auch Kalender- und Kontaktverwaltung an. Das größte Merkmal von Tuta ist, dass Daten wie E-Mails, Kalender und Kontakte Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Das bedeutet, dass nicht einmal der Anbieter selbst die Daten lesen kann, da sie erst beim Kunden entschlüsselt werden. Das bedeutet auch, dass nur die Clients von Tuta genutzt werden können, um Mails abzurufen oder den Kalender zu bearbeiten. Tuta bietet Clients für den Browser, iOS, Android, Windows, Mac und Linux.

Preisgestaltung

Tuta Mail bietet einen kostenlosen Tarif und den ersten kostenpflichtigen Tarif, der benutzerdefinierte Domains erlaubt, ab 3 €/Monat mit unbegrenzten E-Mail-Adressen.

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Hosting

Tuta Mail wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter mail.tutanota.com Hauptdienst Web Tutao GmbH (AS210909) Report app.tuta.com Hauptdienst Web Tutao GmbH (AS210909) Report tuta.com Repräsentation Web Tutao GmbH (AS210909) Report

Nachhaltigkeit

Tuta Mail verwendet erneuerbare Energie für seine Server und seine Büros.

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