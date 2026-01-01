Tuta Mail
Tuta Mail ist ein E-Mail-Anbieter mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Datenschutz. Neben E-Mail bietet er auch Kalender- und Kontaktverwaltung an. Das größte Merkmal von Tuta ist, dass Daten wie E-Mails, Kalender und Kontakte Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.
Das bedeutet, dass nicht einmal der Anbieter selbst die Daten lesen kann, da sie erst beim Kunden entschlüsselt werden. Das bedeutet auch, dass nur die Clients von Tuta genutzt werden können, um Mails abzurufen oder den Kalender zu bearbeiten. Tuta bietet Clients für den Browser, iOS, Android, Windows, Mac und Linux.
Preisgestaltung
Tuta Mail bietet einen kostenlosen Tarif und den ersten kostenpflichtigen Tarif, der benutzerdefinierte Domains erlaubt, ab 3 €/Monat mit unbegrenzten E-Mail-Adressen.
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Hosting
Tuta Mail wird in Rechenzentren in Deutschland gehostet.
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|mail.tutanota.com
|Hauptdienst
|Web
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|Report
|app.tuta.com
|Hauptdienst
|Web
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|Report
|tuta.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report
Nachhaltigkeit
Tuta Mail verwendet erneuerbare Energie für seine Server und seine Büros.
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