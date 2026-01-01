Threema Work ist ein Business-Messaging-Dienst aus der Schweiz für Unternehmen, Behörden und andere Organisationen in der Kategorie der Team-Chat-Tools, die vertrauliche interne und externe Kommunikation benötigen. Er bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte Text- und Sprachnachrichten, Gruppenchats, Videoanrufe und Dateifreigabe sowie eine zentrale Nutzer- und Lizenzverwaltung über ein webbasiertes Management-Cockpit. Die Client-Apps sind für iOS, Android, Windows, macOS und Linux verfügbar, und mit Threema OnPrem gibt es eine separat angebotene selbst gehostete Variante für Organisationen mit Bedarf an vollständiger Infrastrukturkontrolle. Threema Work ist ein eigenständiges Abonnementprodukt gegenüber Threema Private, dem Consumer-Messenger desselben Unternehmens, und beide lassen sich unabhängig voneinander nutzen.

Administratoren können Mobile-Device-Management einbinden, Ruhezeiten festlegen und für die Admin-Konsole eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangen. Der Professional-Plan enthält zusätzlich Threema Broadcast, eine Funktion zur Verteilung von Nachrichten an viele Empfänger gleichzeitig. Threema AG, das Unternehmen hinter Threema Work und Threema Private, hat seinen Sitz in der Schweiz und wurde Anfang 2026 von der deutschen Investmentgesellschaft Comitis Capital übernommen, wobei Betrieb und Server weiterhin in der Schweiz verbleiben.

Preisgestaltung

Threema Work wird als jährliches Abonnement pro Nutzer verkauft, mit zwei Plänen: Core für 3 CHF/EUR/USD pro Nutzer und Monat sowie Professional für 5 CHF/EUR/USD pro Nutzer und Monat, letzterer zusätzlich mit Threema Broadcast, Automatisierung, API-Zugriff und Premium-Support. Es gibt keinen dauerhaft kostenlosen Plan, aber einen 30-tägigen kostenlosen Test für bis zu 30 Nutzer, und mit der separat bepreisten OnPrem-Variante existiert eine Option für Organisationen, die eine eigene Infrastruktur wünschen.

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Hosting

Sowohl die Repräsentationsdomain threema.com als auch die Domain des Management-Cockpits work.threema.ch von Threema Work laufen über Nine Internet Solutions AG, einen Schweizer Hosting-Anbieter mit Sitz im Raum Zürich, entsprechend der Infrastruktur von Threema Private.