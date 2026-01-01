Threema Private ist eine Instant-Messaging-App aus der Schweiz für Privatpersonen, verfügbar für iOS, Android, Windows, macOS und Linux und herunterladbar im App Store und bei Google Play. Nachrichten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, und die mobilen und Desktop-Apps sind unter der Open-Source-Lizenz AGPL-3.0 veröffentlicht, während die Serversoftware, die Nachrichten weiterleitet und speichert, proprietär bleibt. Da Ver- und Entschlüsselung ausschließlich auf den Geräten der Nutzer stattfinden, kann der Server die Nachrichteninhalte nicht einsehen, wodurch die proprietäre Serversoftware die Vertraulichkeit der Kommunikation kaum beeinträchtigt. Threema Private ist das Produkt für Einzelpersonen von Threema AG und unterscheidet sich von Threema Work, dem separaten Angebot des Unternehmens für Unternehmen und Organisationen.

Preisgestaltung

Threema Private wird als einmaliger Kauf angeboten, je nach Store und Region für etwa 6 CHF/EUR/USD, ohne Abonnement und ohne kostenlosen Plan.

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Hosting

Der Kerndienst von Threema läuft über threema.ch, gehostet von Nine Internet Solutions AG, einem Schweizer Anbieter, in Rechenzentren im Raum Zürich.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter threema.ch Hauptdienst Web Nine Internet Solutions AG (AS29691) Report threema.com Repräsentation Web Nine Internet Solutions AG (AS29691) Report

Nachhaltigkeit

Threema gibt an, dass sowohl die Server, die bei einem Schweizer Colocation-Partner betrieben werden, als auch die Büros ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.