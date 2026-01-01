SoftMaker Office ist ein Office-Paket aus Deutschland mit Fokus auf Datenschutz. Mit SoftMaker Office können Sie Dokumente (TextMaker), Tabellen (PlanMaker) und Präsentationen (Presentations) erstellen und bearbeiten. SoftMaker Office läuft auf Windows, Mac, Linux, iOS sowie Android und ist kompatibel mit den Dateiformaten von Microsoft Office. So können Sie Dokumente von SoftMaker Office direkt und ohne Konvertierung in Microsoft Office und umgekehrt bearbeiten. Dieses beliebte Officepaket wird seit über 30 Jahren in Deutschland entwickelt.

Preisgestaltung

Eine Lizenz für SoftMaker Office NX Home kostet 29,90 € pro Jahr.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting