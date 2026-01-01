SoftMaker Office NX-Logo

SoftMaker Office ist ein Office-Paket aus Deutschland mit Fokus auf Datenschutz. Mit SoftMaker Office können Sie Dokumente (TextMaker), Tabellen (PlanMaker) und Präsentationen (Presentations) erstellen und bearbeiten. SoftMaker Office läuft auf Windows, Mac, Linux, iOS sowie Android und ist kompatibel mit den Dateiformaten von Microsoft Office. So können Sie Dokumente von SoftMaker Office direkt und ohne Konvertierung in Microsoft Office und umgekehrt bearbeiten. Dieses beliebte Officepaket wird seit über 30 Jahren in Deutschland entwickelt.

Preisgestaltung

Eine Lizenz für SoftMaker Office NX Home kostet 29,90 € pro Jahr.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
softmaker.de Repräsentation Web Report
www.softmaker.com Repräsentation Web Report
LibreOffice ist eine Office-Suite der deutschen Non-Profit-Organisation „The Document Foundation“. Die Suite umfasst Anwendungen für Textverarbeitung (Writer), Tabellenkalkulation (Calc), Präsentationen (Impress), Vektorgrafiken (Draw), Datenbankverwaltung (Base) und Formelbearbeitung (Math). LibreOffice verwendet hauptsächlich das OpenDocument-Format zum Speichern von Dateien, kann aber auch das Dateiformat von Microsoft Office lesen und schreiben.

Das neue Ashampoo Office 9 bietet hochwertige Programme für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation. Diese kompatible Office-Suite bietet so eine echte Alternative zu Microsoft Office und nutzt deren Standardformate

