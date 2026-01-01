Das neue Ashampoo Office 9 bietet hochwertige Programme für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation. Diese kompatible Office-Suite bietet so eine echte Alternative zu Microsoft Office und nutzt deren Standardformate

Das neue Ashampoo Office 9 ist kompatibel zu MS Office inkl. Office 365 und Office 2019 und umfasst Programme zur Textverarbeitung, Kalkulation und Präsentation. Durch gute Kompatibilität und gute Performance bietet die Office-Suite eine echte Alternative zu Microsoft Office. Dabei ist jedem freigestellt, ob man den modernen Ribbon-Style oder die klassische Office-Oberfläche nutzen will. Mit Write erstellt man im Handumdrehen Textdokumente jedes Umfangs – ob privat oder im Job, von der Grußkarte bis zur Studienarbeit. Die exakte Tabellenkalkulation Calculate ermöglicht die Erstellung von Berechnungen, Tabellen und Diagramme beliebiger Komplexität. Mit Present erstellt man sehenswerte Präsentationen mit hochwertigen Animationen und ausgesuchten Folienübergängen. Neu in der Version 9 ist die stark verbesserte, multilinguale Rechtschreibprüfung in allen Modulen, das Erzeugen kleiner, kompakter PDF-Dateien und von DOCX- und TMDX-Dokumenten mit eingebetteten Schriften. Das Arbeiten mit WEBP-Dateien gelingt problemlos und gruppierte Elemente lassen sich leichter bearbeiten. In Write wird ein vergleichendes, synchrones Scrollen zwei Dokumente zum Abgleich geboten, das neue „Buchlayout“ fügt den Ansichten eine interessante Alternative hinzu. Der Import und Export von SQLite-Datenbanken ist nun in Calculate möglich und Present bietet neue, dynamische PowerPoint-kompatible Folienübergänge. Durch den verbesserten Dark Mode und den edlen Windows 11 Style ist die Version 9 auch optisch ein Gewinn.

Kompatibel zu MS Office inkl. Office 365 und Office 2021

Mit Alternativen zu Microsoft Word, Excel und PowerPoint

Beinhaltet alle Programme, die zu einem guten Büroprogramm gehören

Exzellente Textverarbeitung: Ashampoo Write

Leistungsstarke Tabellenkalkulation: Ashampoo Calculate

Präsentationen, die beeindrucken: Ashampoo Present

Nutzung wahlweise mit klassischer Ansicht oder im modernen Ribbon Stil

Preisgestaltung

Ashampoo Office kostet 90 € und kann auf bis zu 5 Geräten verwendet werden.

Hosting