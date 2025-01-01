LibreOffice-Logo

LibreOffice

Deutschland EU
Website

LibreOffice

LibreOffice ist eine Office-Suite der deutschen Non-Profit-Organisation „The Document Foundation“. Die Suite umfasst Anwendungen für Textverarbeitung (Writer), Tabellenkalkulation (Calc), Präsentationen (Impress), Vektorgrafiken (Draw), Datenbankverwaltung (Base) und Formelbearbeitung (Math). LibreOffice verwendet hauptsächlich das OpenDocument-Format zum Speichern von Dateien, kann aber auch das Dateiformat von Microsoft Office lesen und schreiben.

Screenshot von LibreOffice

LibreOffice unterliegt der MPLv2.0 (Mozilla Public License), einer Copy-Left-Lizenz.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
www.libreoffice.org Repräsentation Web Report

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up