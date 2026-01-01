Mit Proton Docs können Sie in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen, Fotos hinzufügen und Ihre Dokumente sicher speichern. Proton Docs sowie das Tabellenkalkulationsprogramm Proton Sheets sind Teil des übergeordneten Produkts Proton Drive.

Proton Docs bietet eine übersichtliche, einfache Benutzererfahrung, mit der Sie:

Vertraulich schreiben können – Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente in Proton Drive, in der Gewissheit, dass Ihre Inhalte nur für Sie und die Personen zugänglich sind, mit denen Sie sie teilen möchten.

Inhalte teilen und andere einladen – Laden Sie andere Nutzer mit einem einzigen Klick ein, Ihre Dokumente anzusehen oder zu bearbeiten.

In Echtzeit zusammenarbeiten – Änderungen werden sofort übernommen, sodass jeder Mitwirkende stets die aktuellste Version sieht.

Cursor und Anwesenheitsanzeigen anzeigen – Sehen Sie, wer das Dokument gerade ansieht oder bearbeitet, und verbessern Sie so die Zusammenarbeit und Kommunikation.

Vorschläge, Kommentare und Antworten hinterlassen — Fügen Sie Kommentare hinzu, um Feedback zu geben, ohne das Dokument zu bearbeiten. Kommentare und Vorschläge sind für alle Mitwirkenden sichtbar, sodass alle auf dem Laufenden bleiben.

Einfaches Importieren und Exportieren — Sie können .docx-Dokumente hochladen, bearbeiten und in verschiedenen Formaten wie .docx, .txt, .md und HTML herunterladen.

Preisgestaltung

Proton Docs ist mit Einschränkungen kostenlos verfügbar. Für erweiterte Funktionen und mehr Speicherplatz ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Preise beginnen bei etwa 5€/Monat.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter docs-editor.proton.me Hauptdienst Web Proton AG (AS62371) Report docs.proton.me Hauptdienst Web Proton AG (AS62371) Report docs-rts.proton.me Hauptdienst Web Proton AG (AS62371) Report

Nachhaltigkeit

Proton states that its data centers are powered by renewable energy. The company is committed to reducing its carbon footprint and has published sustainability reports detailing its environmental initiatives.