ONLYOFFICE ist ein Dokumentenkollaborationsdienst aus Lettland. Er bietet Integrationen für verschiedene Dienste wie SharePoint und Jira sowie für selbst gehostete Cloud-Dienste wie ownCloud und Nextcloud.

ONLYOFFICE ist Open Source und wird von Ascensio System SIO mit Hauptsitz in Riga, Lettland, entwickelt. OnlyOffice wird als SaaS-Lösung oder als Installation für den Einsatz in privaten Netzwerken angeboten. Sie bieten auch eine White-Label-Lösung an.