Odown ist eine API-Verfügbarkeitsüberwachung, SSL-Ablaufwarnungen, Tools für das Incident Management und anpassbare öffentliche Statusseiten. Es ist an 17 Standorten weltweit im Einsatz, versendet Echtzeitbenachrichtigungen per E-Mail, SMS, Slack, Discord, PagerDuty und mehr und umfasst Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.
Preisgestaltung
Basic – 12 $/Monat
- 10 Monitore, 1-Minuten-Checks
- 50 SMS-Guthaben
- 17 globale Rechenzentren
- 1 Statusseite mit benutzerdefinierter Domain
- Unbegrenzte Alarmkanäle (E-Mail, Slack, Webhooks, Telegram, Discord, Opsgenie, PagerDuty)
Pro – 29 $/Monat
- 40 Monitore, 1-Minuten-Checks
- 60 SMS-Guthaben
- Unbegrenzte Statusseiten und benutzerdefinierte Domains
- Bis zu 1.000 Statusseiten-Abonnenten
- Enthält Funktionen für das Incident Management
Advanced – 249 $/Monat
- 300 Monitore, 1-Minuten-Prüfungen
- 300 SMS-Guthaben
- Bis zu 5.000 Abonnenten der Statusseite
- Komplettpaket: Statusseiten, SSL-Alarme, Incident Management
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|app.odown.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|status.odown.io
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|odown.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report
Nachhaltigkeit
Odown donates 1% of revenues to climate action.
Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.