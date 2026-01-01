Odown-Logo

Odown

Finnland EU
Website

Odown

Odown ist eine API-Verfügbarkeitsüberwachung, SSL-Ablaufwarnungen, Tools für das Incident Management und anpassbare öffentliche Statusseiten. Es ist an 17 Standorten weltweit im Einsatz, versendet Echtzeitbenachrichtigungen per E-Mail, SMS, Slack, Discord, PagerDuty und mehr und umfasst Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.

Screenshot von Odown

Preisgestaltung

Basic – 12 $/Monat

  • 10 Monitore, 1-Minuten-Checks
  • 50 SMS-Guthaben
  • 17 globale Rechenzentren
  • 1 Statusseite mit benutzerdefinierter Domain
  • Unbegrenzte Alarmkanäle (E-Mail, Slack, Webhooks, Telegram, Discord, Opsgenie, PagerDuty)

Pro – 29 $/Monat

  • 40 Monitore, 1-Minuten-Checks
  • 60 SMS-Guthaben
  • Unbegrenzte Statusseiten und benutzerdefinierte Domains
  • Bis zu 1.000 Statusseiten-Abonnenten
  • Enthält Funktionen für das Incident Management

Advanced – 249 $/Monat

  • 300 Monitore, 1-Minuten-Prüfungen
  • 300 SMS-Guthaben
  • Bis zu 5.000 Abonnenten der Statusseite
  • Komplettpaket: Statusseiten, SSL-Alarme, Incident Management

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.odown.io Hauptdienst Web Report
status.odown.io Hauptdienst Web Report
odown.com Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

Odown donates 1% of revenues to climate action.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

Andere Produkte in der Kategorie Uptime-Überwachungsdienste
Phare Uptime-Logo

Phare Uptime
Estland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

Phare Uptime ist ein Uptime-Monitoring Service aus Estland. Sie warnen Sie, wenn Ihre Website oder Ihre Server ausfallen, und ermöglichen es Ihnen, mit Ihrem Team an Vorfällen zu arbeiten und Kunden mit einer Statusseite zu informieren.

Mehr lesen
Oh Dear-Logo

Oh Dear
Belgien EU
Website

Oh Dear ist ein Uptime-Überwachungsdienst aus Belgien. Sie bieten Statusseiten und viele Möglichkeiten, über Probleme informiert zu werden, an. Sie scannen auch die gesamte Website auf defekte Links oder gemischte Inhalte.

Mehr lesen
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up