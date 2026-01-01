Odown ist eine API-Verfügbarkeitsüberwachung, SSL-Ablaufwarnungen, Tools für das Incident Management und anpassbare öffentliche Statusseiten. Es ist an 17 Standorten weltweit im Einsatz, versendet Echtzeitbenachrichtigungen per E-Mail, SMS, Slack, Discord, PagerDuty und mehr und umfasst Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.

Preisgestaltung

Basic – 12 $/Monat

10 Monitore, 1-Minuten-Checks

50 SMS-Guthaben

17 globale Rechenzentren

1 Statusseite mit benutzerdefinierter Domain

Unbegrenzte Alarmkanäle (E-Mail, Slack, Webhooks, Telegram, Discord, Opsgenie, PagerDuty)

Pro – 29 $/Monat

40 Monitore, 1-Minuten-Checks

60 SMS-Guthaben

Unbegrenzte Statusseiten und benutzerdefinierte Domains

Bis zu 1.000 Statusseiten-Abonnenten

Enthält Funktionen für das Incident Management

Advanced – 249 $/Monat

300 Monitore, 1-Minuten-Prüfungen

300 SMS-Guthaben

Bis zu 5.000 Abonnenten der Statusseite

Komplettpaket: Statusseiten, SSL-Alarme, Incident Management

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter app.odown.io Hauptdienst Web DigitalOcean (AS14061) Report status.odown.io Hauptdienst Web DigitalOcean (AS14061) Report odown.com Repräsentation Web Cloudflare (AS13335) Report

Nachhaltigkeit

Odown donates 1% of revenues to climate action.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.