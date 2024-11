Europäische Uptime-Überwachungsdienste

Ein Dienst zur Uptime-Überwachung prüft in regelmäßigen Abständen, ob eine Website oder ein anderer Dienst aktiv ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Server zum Beispiel ausfällt, werden Sie von dem Dienst darüber informiert. Uptime-Überwachungsdienste bieten verschiedene Arten von Benachrichtigungen an, von E-Mails oder Integrationen mit Chats bis hin zu automatischen Anrufen. Um die Kunden transparent über den Status eines Dienstes zu informieren, bieten viele Dienste auch Statusseiten an.

Uptime-Überwachungsdienste prüfen nicht nur, ob Websites online sind. Sie können auch dazu verwendet werden, zu überprüfen, ob Cronjobs noch aktiv sind, indem sie nach erfolgreicher Ausführung des Jobs an die API des Uptime-Monitors gesendet werden. Meldet sich der Cronjob für eine vordefinierte Zeitspanne nicht bei der API, wird ein Alarm ausgelöst.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

Weitere Informationen zu den Zulassungskriterien finden Sie hier.