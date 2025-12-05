NordName
NordName ist ein finnischer, von der ICANN akkreditierter Domain-Registrar, der IDN-, DNSSEC-, Registry-Lock- und Markenschutzfunktionen anbietet. NordName bietet auch Web- und E-Mail-Hosting an.
NordName bietet folgende Funktionen für Domainnamen:
- WHOIS-Datenschutz
- IDN
- DNSSEC
- Kostenloses DNS
- URL-Weiterleitungen
- Biolink-Seiten
- Registry Lock
- Markenschutz
- Reseller-Programm
Akzeptierte Zahlungsmethoden: Kredit-/Debitkarte, Online-Banking (EU), PayPal, SEPA-Überweisung
Preisgestaltung
Beispiel für Domainpreise zum 05.12.2025:
|TLD
|Verkaufspreis
|Wiederverkäuferpreis
|.com
|14,00 EUR
|9,60 EUR
|.eu
|4,75 EUR
|4,75 EUR
|.fi
|13,84 EUR
|9,50 EUR
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|dns1.nordname.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|dns2.nordname.net
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|auth.nordname.eu
|Authentifizierung
|Web
|
|Report
|app.nordname.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|nordname.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|api.nordname.fi
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|nordname.com
|Repräsentation
|Web
|
|Report