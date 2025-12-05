NordName-Logo

NordName

Finnland EU EU gehosted
Website

NordName

NordName ist ein finnischer, von der ICANN akkreditierter Domain-Registrar, der IDN-, DNSSEC-, Registry-Lock- und Markenschutzfunktionen anbietet. NordName bietet auch Web- und E-Mail-Hosting an.

Screenshot von NordName

NordName bietet folgende Funktionen für Domainnamen:

  • WHOIS-Datenschutz
  • IDN
  • DNSSEC
  • Kostenloses DNS
  • URL-Weiterleitungen
  • Biolink-Seiten
  • Registry Lock
  • Markenschutz
  • Reseller-Programm

Akzeptierte Zahlungsmethoden: Kredit-/Debitkarte, Online-Banking (EU), PayPal, SEPA-Überweisung

Preisgestaltung

Beispiel für Domainpreise zum 05.12.2025:

TLD Verkaufspreis Wiederverkäuferpreis
.com 14,00 EUR 9,60 EUR
.eu 4,75 EUR 4,75 EUR
.fi 13,84 EUR 9,50 EUR

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
dns1.nordname.net Hauptdienst Web Report
dns2.nordname.net Hauptdienst Web Report
auth.nordname.eu Authentifizierung Web Report
app.nordname.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
nordname.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
api.nordname.fi Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
nordname.com Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie Domain-Registrare
OVHcloud Domains-Logo

OVHcloud Domains
Frankreich EU EU gehosted
Website

OVHcloud Domains ist das Domainnamen-Registrar-Produkt des französischen Cloud-Anbieters OVHcloud. Zu jeder Domain gibt es eine kostenlose E-Mail-Adresse mit 5 GB Speicherplatz und 10 MB Webspace. OVHcloud unterstützt DNSSEC, Multi-User-Konten und ist ICANN-akkreditiert.

OVH Cloud als Cloud-Plattform wird auf einer separaten Seite beschrieben.

Mehr lesen
Scaleway Domain Names-Logo

Scaleway Domain Names
Frankreich
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted
Website

Scaleway Domain Names ist ein Domainnamen-Registrierungsdienst, der in das Ökosystem von Scaleway integriert ist, einem europäischen Cloud-Anbieter, der zur iliad-Gruppe gehört. Er bietet Domainnamen-Registrierung und -Transfer mit integrierter DNS-Verwaltung, DNSSEC-Unterstützung, Mehrbenutzerkonten und Automatisierung über (API und Terraform) und unterstützt eine Vielzahl von TLDs.

Mehr lesen
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up