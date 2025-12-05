OVHcloud Domains ist das Domainnamen-Registrar-Produkt des französischen Cloud-Anbieters OVHcloud. Zu jeder Domain gibt es eine kostenlose E-Mail-Adresse mit 5 GB Speicherplatz und 10 MB Webspace. OVHcloud unterstützt DNSSEC, Multi-User-Konten und ist ICANN-akkreditiert.

OVH Cloud als Cloud-Plattform wird auf einer separaten Seite beschrieben.