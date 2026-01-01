Scaleway Domain Names ist ein Domainnamen-Registrierungsdienst, der in das Ökosystem von Scaleway integriert ist, einem europäischen Cloud-Anbieter, der zur iliad-Gruppe gehört. Er bietet Domainnamen-Registrierung und -Transfer mit integrierter DNS-Verwaltung, DNSSEC-Unterstützung, Mehrbenutzerkonten und Automatisierung über (API und Terraform) und unterstützt eine Vielzahl von TLDs.

Der Dienst ermöglicht es Benutzern, Domainnamen über eine Vielzahl von TLDs hinweg zu registrieren, zu übertragen und zu verwalten, darunter generische und länderspezifische Endungen wie .com, .fr, .eu und .ai. Domains können über die Scaleway-Konsole verwaltet werden, die auch Zugang zu ergänzenden Diensten wie Webhosting, einschließlich WordPress-basierten Hosting-Lösungen, sowie Cloud-Produkten bietet.

Scaleway ist ein von ICANN, AFNIC und EURid akkreditierter Registrar, der die Einhaltung internationaler und europäischer Standards für die Domainregistrierung gewährleistet. Die integrierte DNS-Verwaltung ist im Lieferumfang enthalten und unterstützt DNSSEC, um die Domainsicherheit zu verbessern. Automatische Verlängerungsoptionen sind verfügbar, um ein versehentliches Ablaufen der Domain zu verhindern.

Der Dienst unterstützt die Verwaltung sowohl von bei Scaleway registrierten als auch von externen Domains, sodass Benutzer die DNS- und Domainkonfiguration in einer einzigen Oberfläche zentralisieren können. Dank Mehrbenutzerkonten eignet er sich für kleine Teams, Agenturen und große Organisationen.

Automatisierungsfunktionen werden über eine API und Terraform bereitgestellt, sodass fortgeschrittene Benutzer die Domain- und DNS-Verwaltung in Infrastruktur-Workflows integrieren können.

Preisgestaltung

Die Preise hängen von der gewünschten Domain ab. Eine „.com“-Domain kostet ab 12,32 € pro Jahr.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter ns0.dom.scw.cloud Hauptdienst Web Scaleway (AS12876) Report ns1.dom.scw.cloud Hauptdienst Web Scaleway (AS12876) Report api.scaleway.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Scaleway (AS12876) Report console.scaleway.com Statischer Inhalt Web Cloudflare (AS13335) Report

Nachhaltigkeit

Alle Scaleway-Server werden mit erneuerbaren Energien betrieben.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.