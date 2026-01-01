Managed Kubernetes Cluster by next layer-Logo

Der Kubernetes-Cluster von next layer besteht aus mindestens drei Nodes, welche aus Redundanzgründen in unterschiedlichen Rechenzentren laufen und daher hochverfügbar sind. Je nach Ressourcenbedarf können beliebig viele Control Planes und Workernodes zusammenstellen. Diese haben unterschiedliche Hardwareausprägungen, welche je nach Bedarf RAM-, CPU- oder auch Storage-lastig ausgeführt werden. Die Ressourcen der Workernodes werden von Pods (Container) genutzt, welche nach Belieben jederzeit konfigurieren, starten und stoppen können. Zur Speicherung von Dateien oder Datenbanken steht Ihnen ein Persistent-Storage zur Verfügung, der nutzungsbasierend abgerechnet wird.

next layer stellt das Setup und die initiale Konfiguration zur Verfügung und betreiben die Kubernetes-Umgebung von Control Planes und Workernodes. Sie haben Admin-Rechte über Ihre Nodes und können selbständig mittels umfassenden API auf den Cluster zugreifen, um beispielsweise Pods und Container zu provisionieren. Zusätzlich steht Ihnen das grafische Kubernetes-Dashboard zur Verfügung, um den Überblick über Ihren Cluster zu behalten.

Preisgestaltung

next layer verrechnet einen festen monatlichen Betrag für die Verwaltung des Kubernetes-Clusters und dann pro Server und zusätzlichen Dienst wie persistente Volumes oder die Container-Registrierung.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
nextlayer-94173.k8s.nextlayer.at Verwaltung des Hauptdienstes Web
  • Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH (AS1764)
Report
www.nextlayer.at Repräsentation Web
  • Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH (AS29330)
Report
status.nextlayer.at Status-Seite Web
  • Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH (AS29330)
Report
