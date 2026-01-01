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Myra DDoS Protection

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Myra DDoS Protection

Myra DDoS Protection ist ein DDoS-Schutz-Service des deutschen Unternehmens Myra Security. Der Dienst erkennt und wehrt Angriffe auf Anwendungs- und Netzwerkebene wie HTTP-Floods, SYN-Floods und Slowloris-Angriffe in Echtzeit ab, um die geschützten Websites, Portale und APIs auch während eines Angriffs verfügbar zu halten. Der Datenverkehr kann über Myras Cloud-Scrubbing-Zentren oder über lokale Appliances geleitet werden, ergänzt durch GeoIP-basierte Blockierung und Rate Limiting für auffällige Clients. Der Service richtet sich an Organisationen in regulierten Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Behörden und E-Commerce, die Vorgaben wie NIS-2, DORA und die DSGVO erfüllen müssen. Myra gibt eine Verfügbarkeits-SLA von bis zu 99,999 Prozent an und berichtet, dass seine Infrastruktur sehr hohe Mengen an HTTP-Anfragen pro Sekunde verarbeiten kann.

Screenshot von Myra DDoS Protection

Die Einrichtung umfasst das Hochladen von TLS-Zertifikaten, damit Myra die TLS-Verbindung terminieren und den Datenverkehr prüfen kann, entweder über eine API oder über die MyraCloud-Weboberfläche. Weitere Funktionen sind automatische Angriffsbenachrichtigungen, Berichte zu Dauer und Art eines Angriffs nach der Abwehr, Upstream-Monitoring mit Ausfallwarnungen sowie zentrales SSL/TLS-Zertifikatsmanagement. Myra gibt zudem an, moderne Protokolle wie HTTP/2, WebSocket und WebRTC zu unterstützen, und bietet optional eine IPsec-verschlüsselte Weiterleitung für bereinigten Datenverkehr an.

Preisgestaltung

Myra veröffentlicht keine festen Preise für DDoS Protection. Die Preise werden individuell auf Basis von Faktoren wie Bereitstellungsmodell, geschütztem Datenvolumen und Anzahl der Domains ermittelt; ein Online-Rechner und individuelle Angebote sind auf Anfrage verfügbar.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
preview.myracloud.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
www.myrasecurity.com Repräsentation Web Report

Nachhaltigkeit

Myra kompensiert seine Emissionen in Zusammenarbeit mit ClimatePartner auf Basis einer Treibhausgasbilanz des Unternehmens. Zu den unterstützten Projekten zählen Biomasseanlagen in Indien und Brasilien, Solarenergie in Namibia sowie Wasseraufbereitungsprojekte in Madagaskar und Indien (ClimateID: 12873-2212-1001).

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

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Bunny Shield ist ein Sicherheitsdienst, der in das CDN-Netzwerk von bunny.net integriert ist und als einer der DDoS-Schutz-Services in Europa funktioniert. Er kombiniert die Abwehr von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen mit einer Web Application Firewall, die eingehende Anfragen auf typische Angriffsmuster prüft, sowie konfigurierbarem Rate Limiting, mit dem sich Anfragemengen nach IP-Adresse, Nutzer oder URL-Pfad begrenzen lassen. Weitere Funktionen umfassen Bot-Erkennung, Zugriffsregeln, die Datenverkehr aus Quellen wie Tor-Exit-Nodes oder VPN-Anbietern blockieren können, sowie eine optionale Prüfung hochgeladener Dateien auf Schadsoftware. Der Dienst wird pro Pull Zone aktiviert und kann damit auch einen Ursprungsserver außerhalb der eigenen Infrastruktur von bunny.net schützen, zusätzlich zu Inhalten, die über das CDN ausgeliefert werden. Er richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler sowie Unternehmen unterschiedlicher Größe, die DDoS-Schutz, Firewall-Regeln und Bot-Management in einer einzigen Oberfläche statt in getrennten Werkzeugen nutzen möchten.

Mehr lesen über Bunny Shield
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Link11 ist ein DDoS-Schutzdienst aus Deutschland, der Webanwendungen, APIs und Netzwerke vor verteilten Denial-of-Service-Angriffen schützt. Das Unternehmen betreibt eine dedizierte Single-Tenant-Scrubbing-Infrastruktur mit mehreren Standorten und nutzt eine verhaltensbasierte Traffic-Analyse, um schädliche Anfragen zu erkennen und herauszufiltern, bevor sie die Systeme der Kunden erreichen. Der Schutz umfasst volumetrische, Protokoll- und Layer-7-Angriffe wie HTTP-Floods sowie eine Web Application Firewall, Bot-Management und ein Content Delivery Network innerhalb derselben Plattform. Link11 bedient Organisationen unterschiedlicher Größe, darunter Banken, Versicherungen, E-Commerce-Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen, die während Angriffen durchgehende Verfügbarkeit benötigen. Das Unternehmen ist ISO-27001-zertifiziert und wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als qualifizierter Anbieter für kritische Infrastrukturen anerkannt.

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