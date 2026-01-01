Myra DDoS Protection ist ein DDoS-Schutz-Service des deutschen Unternehmens Myra Security. Der Dienst erkennt und wehrt Angriffe auf Anwendungs- und Netzwerkebene wie HTTP-Floods, SYN-Floods und Slowloris-Angriffe in Echtzeit ab, um die geschützten Websites, Portale und APIs auch während eines Angriffs verfügbar zu halten. Der Datenverkehr kann über Myras Cloud-Scrubbing-Zentren oder über lokale Appliances geleitet werden, ergänzt durch GeoIP-basierte Blockierung und Rate Limiting für auffällige Clients. Der Service richtet sich an Organisationen in regulierten Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Behörden und E-Commerce, die Vorgaben wie NIS-2, DORA und die DSGVO erfüllen müssen. Myra gibt eine Verfügbarkeits-SLA von bis zu 99,999 Prozent an und berichtet, dass seine Infrastruktur sehr hohe Mengen an HTTP-Anfragen pro Sekunde verarbeiten kann.

Die Einrichtung umfasst das Hochladen von TLS-Zertifikaten, damit Myra die TLS-Verbindung terminieren und den Datenverkehr prüfen kann, entweder über eine API oder über die MyraCloud-Weboberfläche. Weitere Funktionen sind automatische Angriffsbenachrichtigungen, Berichte zu Dauer und Art eines Angriffs nach der Abwehr, Upstream-Monitoring mit Ausfallwarnungen sowie zentrales SSL/TLS-Zertifikatsmanagement. Myra gibt zudem an, moderne Protokolle wie HTTP/2, WebSocket und WebRTC zu unterstützen, und bietet optional eine IPsec-verschlüsselte Weiterleitung für bereinigten Datenverkehr an.

Preisgestaltung

Myra veröffentlicht keine festen Preise für DDoS Protection. Die Preise werden individuell auf Basis von Faktoren wie Bereitstellungsmodell, geschütztem Datenvolumen und Anzahl der Domains ermittelt; ein Online-Rechner und individuelle Angebote sind auf Anfrage verfügbar.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter preview.myracloud.com Verwaltung des Hauptdienstes Web Myra CDN (AS20546) Report www.myrasecurity.com Repräsentation Web Myra CDN (AS20546) Report

Nachhaltigkeit

Myra kompensiert seine Emissionen in Zusammenarbeit mit ClimatePartner auf Basis einer Treibhausgasbilanz des Unternehmens. Zu den unterstützten Projekten zählen Biomasseanlagen in Indien und Brasilien, Solarenergie in Namibia sowie Wasseraufbereitungsprojekte in Madagaskar und Indien (ClimateID: 12873-2212-1001).

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.