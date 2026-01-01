Bunny Shield ist ein Sicherheitsdienst, der in das CDN-Netzwerk von bunny.net integriert ist und als einer der DDoS-Schutz-Services in Europa funktioniert. Er kombiniert die Abwehr von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen mit einer Web Application Firewall, die eingehende Anfragen auf typische Angriffsmuster prüft, sowie konfigurierbarem Rate Limiting, mit dem sich Anfragemengen nach IP-Adresse, Nutzer oder URL-Pfad begrenzen lassen. Weitere Funktionen umfassen Bot-Erkennung, Zugriffsregeln, die Datenverkehr aus Quellen wie Tor-Exit-Nodes oder VPN-Anbietern blockieren können, sowie eine optionale Prüfung hochgeladener Dateien auf Schadsoftware. Der Dienst wird pro Pull Zone aktiviert und kann damit auch einen Ursprungsserver außerhalb der eigenen Infrastruktur von bunny.net schützen, zusätzlich zu Inhalten, die über das CDN ausgeliefert werden. Er richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler sowie Unternehmen unterschiedlicher Größe, die DDoS-Schutz, Firewall-Regeln und Bot-Management in einer einzigen Oberfläche statt in getrennten Werkzeugen nutzen möchten.

Bunny Shield verfügt über einen Lernmodus, der den Datenverkehr etwa eine Woche lang beobachtet und auf Basis der erkannten Muster Firewall- und Rate-Limiting-Regeln vorschlägt, sowie über vorkonfigurierte Regelprofile für gängige Plattformen wie WordPress und Drupal. bunny.net gibt an, dass das zugrunde liegende Netzwerk über mehr als 200 Tbps Kapazität an über hundert Scrubbing-Standorten verfügt, um große volumetrische Angriffe abzufangen.

Preisgestaltung

Bunny Shield bietet einen kostenlosen Basic-Plan mit einer begrenzten Anzahl monatlicher Anfragen und Firewall-Regeln. Die kostenpflichtigen Advanced- und Business-Pläne erhöhen diese Grenzen und bieten gegen eine monatliche Pauschale zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte RegEx-Firewall-Regeln und feineres Rate Limiting, während für größere Einsätze ein Enterprise-Plan mit individuellem Preis verfügbar ist.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting