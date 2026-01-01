Bunny Shield-Logo

Bunny Shield

Slowenien EU Gratis-Plan
Website

Bunny Shield

Bunny Shield ist ein Sicherheitsdienst, der in das CDN-Netzwerk von bunny.net integriert ist und als einer der DDoS-Schutz-Services in Europa funktioniert. Er kombiniert die Abwehr von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen mit einer Web Application Firewall, die eingehende Anfragen auf typische Angriffsmuster prüft, sowie konfigurierbarem Rate Limiting, mit dem sich Anfragemengen nach IP-Adresse, Nutzer oder URL-Pfad begrenzen lassen. Weitere Funktionen umfassen Bot-Erkennung, Zugriffsregeln, die Datenverkehr aus Quellen wie Tor-Exit-Nodes oder VPN-Anbietern blockieren können, sowie eine optionale Prüfung hochgeladener Dateien auf Schadsoftware. Der Dienst wird pro Pull Zone aktiviert und kann damit auch einen Ursprungsserver außerhalb der eigenen Infrastruktur von bunny.net schützen, zusätzlich zu Inhalten, die über das CDN ausgeliefert werden. Er richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler sowie Unternehmen unterschiedlicher Größe, die DDoS-Schutz, Firewall-Regeln und Bot-Management in einer einzigen Oberfläche statt in getrennten Werkzeugen nutzen möchten.

Bunny Shield verfügt über einen Lernmodus, der den Datenverkehr etwa eine Woche lang beobachtet und auf Basis der erkannten Muster Firewall- und Rate-Limiting-Regeln vorschlägt, sowie über vorkonfigurierte Regelprofile für gängige Plattformen wie WordPress und Drupal. bunny.net gibt an, dass das zugrunde liegende Netzwerk über mehr als 200 Tbps Kapazität an über hundert Scrubbing-Standorten verfügt, um große volumetrische Angriffe abzufangen.

Preisgestaltung

Bunny Shield bietet einen kostenlosen Basic-Plan mit einer begrenzten Anzahl monatlicher Anfragen und Firewall-Regeln. Die kostenpflichtigen Advanced- und Business-Pläne erhöhen diese Grenzen und bieten gegen eine monatliche Pauschale zusätzliche Funktionen wie benutzerdefinierte RegEx-Firewall-Regeln und feineres Rate Limiting, während für größere Einsätze ein Enterprise-Plan mit individuellem Preis verfügbar ist.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
bunny.net Hauptdienst Web Report
api.bunny.net Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
dash.bunny.net Verwaltung des Hauptdienstes Web Report
bunny.net Repräsentation Web Report
Andere Produkte in der Kategorie DDoS-Schutz-Services
Link11 DDOS protection-Logo

Link11 DDOS protection
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU
Website

Link11 ist ein DDoS-Schutzdienst aus Deutschland, der Webanwendungen, APIs und Netzwerke vor verteilten Denial-of-Service-Angriffen schützt. Das Unternehmen betreibt eine dedizierte Single-Tenant-Scrubbing-Infrastruktur mit mehreren Standorten und nutzt eine verhaltensbasierte Traffic-Analyse, um schädliche Anfragen zu erkennen und herauszufiltern, bevor sie die Systeme der Kunden erreichen. Der Schutz umfasst volumetrische, Protokoll- und Layer-7-Angriffe wie HTTP-Floods sowie eine Web Application Firewall, Bot-Management und ein Content Delivery Network innerhalb derselben Plattform. Link11 bedient Organisationen unterschiedlicher Größe, darunter Banken, Versicherungen, E-Commerce-Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen, die während Angriffen durchgehende Verfügbarkeit benötigen. Das Unternehmen ist ISO-27001-zertifiziert und wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als qualifizierter Anbieter für kritische Infrastrukturen anerkannt.

Mehr lesen über Link11 DDOS protection
Myra DDoS Protection-Logo

Myra DDoS Protection
Deutschland EU Preis auf Anfrage
Website

Myra DDoS Protection ist ein DDoS-Schutz-Service des deutschen Unternehmens Myra Security. Der Dienst erkennt und wehrt Angriffe auf Anwendungs- und Netzwerkebene wie HTTP-Floods, SYN-Floods und Slowloris-Angriffe in Echtzeit ab, um die geschützten Websites, Portale und APIs auch während eines Angriffs verfügbar zu halten. Der Datenverkehr kann über Myras Cloud-Scrubbing-Zentren oder über lokale Appliances geleitet werden, ergänzt durch GeoIP-basierte Blockierung und Rate Limiting für auffällige Clients. Der Service richtet sich an Organisationen in regulierten Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Behörden und E-Commerce, die Vorgaben wie NIS-2, DORA und die DSGVO erfüllen müssen. Myra gibt eine Verfügbarkeits-SLA von bis zu 99,999 Prozent an und berichtet, dass seine Infrastruktur sehr hohe Mengen an HTTP-Anfragen pro Sekunde verarbeiten kann.

Mehr lesen über Myra DDoS Protection
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up