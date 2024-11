Europäische DDoS-Schutz-Services

Ein DDoS-Schutz-Service kann vor eine Webanwendung oder einen Server geschaltet werden, um diesen vor DDoS-Angriffen zu schützen. Bei einem DDoS-Angriff werden von vielen Computern gleichzeitig Anfragen an den Dienst gesendet, um ihn absichtlich zu überlasten, so dass er von den eigentlichen Benutzern nicht mehr genutzt werden kann. DDoS-Schutzdienste versuchen in der Regel durch Analyse herauszufinden, welche der Anfragen von Nutzern stammen und welche zu dem Angriff gehören. Die böswilligen Anfragen werden dann blockiert, um den Datenverkehr zu reduzieren und damit den Angriff zu entschärfen.

Diese Kategorie enthält Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).

