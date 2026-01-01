Dieses Produkt ist gelistet als „Selbstgehostet & Open Source“, weshalb es nicht zwingend europäisch sein muss.

mosparo ist das moderne Spam-Schutzsystem für Ihre Formulare. mosparo fängt die Spam-Nachrichten ab, bevor sie in Ihrem Posteingang landen. Es kann von jedem genutzt werden - außer von Robotern - und ist Open Source und kostenlos verwendbar. mosparo unterliegt der freizügigen MIT-Softwarelizenz.

Für jeden nutzbar Dieses moderne Spam-Schutzsystem ist einzigartig. Es ist vollständig kompatibel mit Screenreadern und der Nutzung mit Maus, Tastatur oder Touch-Bedienung.

Open Source und kostenlos nutzbar mosparo ist Open Source und für jeden kostenlos nutzbar. Sie können es auf jedem Standard-Webhosting installieren.

Datenschutz mosparo verwendet nur die Daten, die jemand in das Formular eingegeben hat (plus die IP-Adresse und den User Agent), sammelt aber keine anderen Daten und benötigt keine Cookies.

Vollständig anpassbares Design Das Design der mosparo-Box kann angepasst werden, um in jede Website oder App zu passen.

Datenschutz Die Daten in mosparo werden automatisch verschlüsselt oder gehasht (IP-Adressen) gespeichert, bevor sie in der Datenbank abgelegt werden. Alle Formulardaten werden automatisch nach 14 Tagen gelöscht.

Wie funktioniert mosparo? mosparo arbeitet mit Regeln. Diese Regeln können zum Beispiel Wörter sein, die nicht in normalen Formularübermittlungen verwendet werden. Wenn jemand versucht, Ihnen Spam zu schicken, muss dieser Roboter (es könnte auch eine Person sein, aber es ist höchstwahrscheinlich ein Roboter) den Spam-Inhalt eingeben. mosparo überprüft den Inhalt anhand der Regeln. Wenn genügend Regeln auf die Übermittlung zutreffen, blockiert mosparo die Übermittlung. Sehen Sie, wie es funktioniert in diesem Video oder lesen Sie mehr auf der About-Seite.

Preisgestaltung

Open Source und kostenlos für jeden nutzbar.

Hosting

mosparo kann jeder selbst Hosten - wo Sie wollen.