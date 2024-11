Europäische Captcha-Dienste

ALTCHA ist ein open-source und selbstgehosteter Captcha-Dienst. Es werden keine Cookies, Fingerabdrücke oder Tracker verwendet. Um ALTCHA zu hosten, müssen Sie lediglich die ALTCHA-Webkomponente in Ihre Website einbinden, welche dann mit einem Server verbunden werden muss der Challenges zur Verfügung stellt. Für diesen Server gibt es viele fertige Systeme, zum Beispiel ein WordPress plugin oder Libraries für Frameworks wie Ruby on Rails oder Laravel. ALTCHA bietet auch eine API an, welche jedoch nicht nicht-europäisch gehostet wird. ALTCHA ist unter der MIT-Lizenz lizenziert.