Private Captcha bietet eine benutzerfreundliche CAPTCHA-Lösung, die Formulare und APIs schützt und dabei hohe Datenschutzstandards einhält, ohne dass zusätzliche Integrationsbemühungen erforderlich sind. Anstatt Benutzer aufzufordern, komplexe Rätsel zu lösen oder ihr Verhalten zu verfolgen, löst Private Captcha eine unsichtbare kryptografische Aufgabe im Hintergrund. Das System passt den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe automatisch an und gewährleistet so einen reibungslosen Zugang für echte Nutzer, während es für Bots zu kostspielig ist, es zu versuchen. Die kryptografische Aufgabe bietet unabhängig von der Intelligenz des Bots die gleiche Sicherheit, so dass sie auch dann noch wirksam ist, wenn sich die KI-Technologie verbessert.

Da der Quellcode öffentlich zugänglich ist, gewährleistet Private Captcha vollständige Transparenz bei der Verarbeitung von Nutzerdaten sowohl auf der Client- als auch auf der Serverseite, was die Einhaltung von Datenschutzgesetzen erleichtert. Darüber hinaus verwendet Private Captcha keine Cookies oder verfolgt Besucher und ist vollständig GDPR-konform, was die Nutzung für Organisationen, die in der EU tätig sind, erleichtert.

Preisgestaltung

Der Preis für Private Captcha hängt von der Anzahl der monatlichen CAPTCHA-Anfragen ab und beginnt bei 9 €/Monat für 10.000 Anfragen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

All infrastructure and suppliers are based exclusively in the EU. Among others, Private Captcha uses Bunny CDN, Hetzner and Scaleway.