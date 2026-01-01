mail.de-Logo

mail.de

Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted Gratis-Plan
Website

mail.de

mail.de ist ein deutscher E-Mail-Anbieter mit Servern in Deutschland. Neben E-Mail bieten sie auch Funktionen wie Kalender, Adressbuch und einen Online-Speicher (via CalDAV, CardDAV und WebDAV). mail.de kann sowohl von Firmen als auch Endkunden genutzt werden.

Screenshot von mail.de

Preisgestaltung

mail.de FreeMail beinhaltet 1 GB Speicherplatz. Alternativ gibt es auch ein werbefreies FreeMail mit 500 MB Speicherplatz.

Premium-Tarife starten bei 0,99 € pro Monat mit 2,5 GB Speicherplatz. Das größte Paket hat unbegrenzten Speicherplatz ("40 GB Startvolumen. Bei Erreichen Ihres Speicherkontingentes wird dieses monatlich um 1 GB automatisch erweitert").

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

mail.de wird auf dedizierten Servern in Hamburg, Deutschland gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
mail.de Hauptdienst Web
  • Myra CDN (AS20546)
  • IPHH Internet Port Hamburg GmbH (AS12731)
Report
mail.de SPF-Domain Outgoing mail
  • IPHH Internet Port Hamburg GmbH (AS12731)
  • Myra CDN (AS20546)
Report
imap.mail.de IMAP-Server Web Report
smtp.mail.de SMTP-Server Web Report
pop.mail.de POP-Server Web Report

Nachhaltigkeit

mail.de pflanzt für jeden Premium-Kunden in Deutschland Bäume. Der im Rechenzentrum verwendete Strom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien (Wasserkraft).

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.

Andere Produkte in der Kategorie E-Mail-Anbieter
mailbox-Logo

mailbox
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted
Website

mailbox ist ein deutscher E-Mail-Anbieter. Er bietet Webmail, Kalender (inkl. CalDav), Kontakte (inkl. CardDav). Ihre Server sind CO2-neutral und sie haben auch eine Videoanruf-Funktion. In den größeren Tarifen ist es auch möglich, eine eigene Domain zu verwenden.

Mehr lesen
Posteo-Logo

Posteo
Deutschland
Nutzt erneuerbare Energie
EU EU gehosted
Website

Posteo ist ein werbefreier E-Mail-Anbieter, der auf Nachhaltigkeit und Sicherheit setzt. Sie bieten Webmail, Kalender (inkl. CalDav), Kontakte (inkl. CardDav). Die Nutzung einer eigenen Domain wird nicht angeboten und ist daher eher für Privatanwender geeignet.

Mehr lesen
See more

Irgendwelche Vorschläge?

Sign up for an account to suggest changes or new products.

Sign Up