mail.de ist ein deutscher E-Mail-Anbieter mit Servern in Deutschland. Neben E-Mail bieten sie auch Funktionen wie Kalender, Adressbuch und einen Online-Speicher (via CalDAV, CardDAV und WebDAV). mail.de kann sowohl von Firmen als auch Endkunden genutzt werden.

Preisgestaltung

mail.de FreeMail beinhaltet 1 GB Speicherplatz. Alternativ gibt es auch ein werbefreies FreeMail mit 500 MB Speicherplatz.

Premium-Tarife starten bei 0,99 € pro Monat mit 2,5 GB Speicherplatz. Das größte Paket hat unbegrenzten Speicherplatz ("40 GB Startvolumen. Bei Erreichen Ihres Speicherkontingentes wird dieses monatlich um 1 GB automatisch erweitert").

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

mail.de wird auf dedizierten Servern in Hamburg, Deutschland gehostet.

Nachhaltigkeit

mail.de pflanzt für jeden Premium-Kunden in Deutschland Bäume. Der im Rechenzentrum verwendete Strom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien (Wasserkraft).

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.