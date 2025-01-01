Leafcloud Object Storage ist ein nachhaltiger, Ceph-basierter Speichercluster mit geringem Latenzzugriff, der in den Niederlanden gehostet wird. Die Leafcloud Object Storage API ist vollständig kompatibel mit dem S3-Industriestandard.

Die Daten werden redundant über mehrere Knoten gespeichert, wodurch eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet ist, jedoch nicht über mehrere Verfügbarkeitszonen (AZ) hinweg. Leafcloud Object Storage wird in den Niederlanden gehostet und Leafcloud unterhält durch regelmäßige Audits die Zertifizierungen ISO 27001 und SOC2 Typ II.

Preisgestaltung

Das Preismodell basiert auf einer nutzungsabhängigen Abrechnung.

Datenspeicherung: 0,02336 €/GB/Monat

Eingehender Datenverkehr: kostenlos

Ausgehender Datenverkehr: 0,055755 €/Monat (über 100 GB pro Monat)

Hosting

Leafcloud Object Storage wird ausschließlich in den Niederlanden gehostet.

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter leafcloud.store Hauptdienst Web GreenEdge B.V. (AS206176) Report leaf.cloud Repräsentation Web GreenEdge B.V. (AS206176) Report docs.leaf.cloud Dokumentation Web Cloudflare (AS13335) Report

Nachhaltigkeit

Rechenzentren verwenden ausschließlich grüne Energie für Server und Notstromversorgung. Leafcloud ist nach ISO 14001 zertifiziert.

