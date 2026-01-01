Leafcloud Kubernetes ist der managed Kubernetes-Produkt des niederländischen Hosting-Anbieters Leafcloud. Er ermöglicht Ihnen die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung containerisierter Anwendungen bei gleichzeitiger Reduzierung der CO2-Emissionen. Der Dienst unterstützt GPU-fähige Cluster und eignet sich daher für KI- und Machine-Learning-Workloads. Benutzer können Kubernetes-Cluster mithilfe einfacher YAML-Dateien konfigurieren. Er ermöglicht die Verwaltung mehrerer Cluster in verschiedenen Cloud-Umgebungen über eine einzige Schnittstelle. Die Ressourceneffizienz wird durch Funktionen wie Cluster-Ruhezustand, automatische Skalierung und Selbstheilungsfunktionen unterstützt.

Preisgestaltung

Bei der Nutzung von Leafcloud Managed Kubernetes wird Ihnen eine feste Gebühr von 84,5 € pro Monat und Cluster berechnet, zuzüglich der Kosten für die genutzten Rechen- und Speicherressourcen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter dashboard.gardener.leaf.cloud Verwaltung des Hauptdienstes Web GreenEdge B.V. (AS206176) Report leaf.cloud Repräsentation Web GreenEdge B.V. (AS206176) Report docs.leaf.cloud Dokumentation Web Cloudflare (AS13335) Report

Nachhaltigkeit

Data centers and non-data center locations - Leafcloud Leaf Sites - exclusivly use green energy. Server heat at Leaf Sites is reused locally to provide hot water for residents and reduce natural gas use.

Lesen Sie mehr auf der Nachhaltigkeitsseite des Dienstes.