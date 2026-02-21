Joker.com ist ein in Deutschland ansässiger Domain-Registrar, der sich auf die Registrierung und Verwaltung von Domainnamen sowie damit verbundene Internet-Infrastrukturlösungen spezialisiert hat. Das 1997 gegründete und von der CSL Computer Service Langenbach GmbH betriebene Unternehmen bietet Registrierungsdienste für eine Vielzahl von generischen und länderspezifischen Top-Level-Domains (gTLDs und ccTLDs) an. Joker.com bietet Domain-Verwaltungstools für Unternehmen, Wiederverkäufer und professionelle Domain-Investoren. Zu den Dienstleistungen gehören DNS-Verwaltung, Domain-Transfers, WHOIS-Datenschutzoptionen, Massen-Domain-Verwaltung und API-Zugriff für automatisierte Domain-Operationen. Die Plattform konzentriert sich auf Zuverlässigkeit, technische Kontrolle und wettbewerbsfähige Preise und bedient Kunden weltweit von Deutschland aus.

Preisgestaltung

Beispiel für Domainpreise zum 21.02.2026:

TLD Verkaufspreis .com 15,44 EUR .eu 8,28 EUR .de 4,20 EUR

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting