Joker.com
Joker.com ist ein in Deutschland ansässiger Domain-Registrar, der sich auf die Registrierung und Verwaltung von Domainnamen sowie damit verbundene Internet-Infrastrukturlösungen spezialisiert hat. Das 1997 gegründete und von der CSL Computer Service Langenbach GmbH betriebene Unternehmen bietet Registrierungsdienste für eine Vielzahl von generischen und länderspezifischen Top-Level-Domains (gTLDs und ccTLDs) an. Joker.com bietet Domain-Verwaltungstools für Unternehmen, Wiederverkäufer und professionelle Domain-Investoren. Zu den Dienstleistungen gehören DNS-Verwaltung, Domain-Transfers, WHOIS-Datenschutzoptionen, Massen-Domain-Verwaltung und API-Zugriff für automatisierte Domain-Operationen. Die Plattform konzentriert sich auf Zuverlässigkeit, technische Kontrolle und wettbewerbsfähige Preise und bedient Kunden weltweit von Deutschland aus.
Preisgestaltung
Beispiel für Domainpreise zum 21.02.2026:
|TLD
|Verkaufspreis
|.com
|15,44 EUR
|.eu
|8,28 EUR
|.de
|4,20 EUR
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.
Hosting
|Domain-Name
|Verwendungszweck
|Abfrage-Typ
|Hosting-Anbieter
|y.ns.joker.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|x.ns.joker.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|z.ns.joker.com
|Hauptdienst
|Web
|
|Report
|joker.com
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report
|rpanel.io
|Verwaltung des Hauptdienstes
|Web
|
|Report