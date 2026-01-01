Impossible Cloud ist ein europäischer Anbieter von souveränem Cloud-Speicher für Unternehmen. Die in Deutschland entwickelte Lösung garantiert, dass Daten ausschließlich in ISO-zertifizierten Rechenzentren in Europa gespeichert werden. Ein weiterer Vorteil ist die vollumfängliche S3-API-Kompatibilität. Dadurch lassen sich sämtliche führenden Backup- und Datenmanagement-Tools ganz einfach integrieren, was eine Migration erheblich vereinfacht.

Impossible Cloud verbindet höchste Sicherheitsstandards, uneingeschränkte europäische Datenhoheit und kompromisslose Kompatibilität. All dies vereint in einer speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Partnern zugeschnittenen Cloud-Storage-Lösung.

Ausgezeichnete Sicherheit für Unternehmen Schützen Sie Ihre Daten mit Multilayer-Verschlüsselung, Object Lock für unveränderliche Datenspeicherung, Identity Access Management (IAM), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) plus Versionsverwaltung. All dies wird in ISO-zertifizierten, geofence-geschützten Rechenzentren in ganz Europa bereitgestellt.

Cloud made in Europe Impossible Cloud ermöglicht es Unternehmen, ihre Compliance-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen und dabei unabhängig zu bleiben, insbesondere von US-amerikanischen Anbietern.

Keine versteckten Kosten, keine Lock-in-Klauseln Bei Impossibel Cloud gibt es keine Egress- oder API-Gebühren, keine Mindestlaufzeiten für die Speicherung von Daten und ein einfaches, transparent kalkulierbares Preismodell.

S3-API-Kompatibilität Nahtlose Migration in bereits vorhandene Tools und Workflows. Impossible Cloud kann out-of-the-box mit allen führenden Backup-, Archivierungs- und Datenverwaltungs-Tools integriert werden.

Speziell entwickelt für MSPs und Reseller Verwalten Sie mehrere Kunden und IT-Infrastrukturen über eine zentrale Benutzeroberfläche. Die Impossible Cloud Management Console (ICMC) wurde speziell konzipiert, um die Prozesse bei unseren Partnern zu vereinfachen und damit die Rentabilität zu steigern.

Preisgestaltung

Kostenlose Testphase Nutzen Sie bis zu 5 TB für 30 Tage. Wechseln Sie jederzeit zu einem Pay-per-Use- oder Reserved-Capacity-Tarif.

Pay-per-Use Bietet maximale Flexibilität – ideal für Kunden mit unvorhersehbarem Speicherbedarf und unsicherem Datenwachstum. Preis pro TB: 7,99 €/Monat Es wird pro Terabyte abgerechnet, nicht pro GB.

Reserved-Capacity-Tarife Bieten Kostensicherheit, Planbarkeit und attraktive Rabatte – ideal für Kunden mit festem Budget und Fokus auf finanzielle Stabilität. Sparen Sie noch mehr mit flexibler Kapazität ab 25 TB und Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting