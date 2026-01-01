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HelpSpace ist eine in Deutschland entwickelte Kundenservice-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Sie vereint Ticketverwaltung, Aufgabenmanagement, Wissensdatenbank, Kundendaten, Berichte und ein Website-Widget in einem System. Die Plattform unterstützt Teams dabei, Kundenanfragen zentral zu bearbeiten, interne Aufgaben strukturiert zu organisieren und Informationen für den Self-Service über eine Wissensdatenbank bereitzustellen.

Screenshot von HelpSpace

HelpSpace ist eine in Deutschland entwickelte Kundenservice-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Sie bündelt zentrale Support-Funktionen in einem System, damit Teams Kundenanfragen und die damit verbundenen internen Abläufe zentral verwalten können.

Die Software umfasst unter anderem:

  • Ticketverwaltung zur Bearbeitung von Kundenanfragen
  • Aufgabenmanagement zur Organisation interner Folgeaufgaben
  • Eine Wissensdatenbank für Self-Service-Inhalte
  • Kundendaten zur Verknüpfung von Supportvorgängen mit relevanten Kundeninformationen
  • Berichte zur Auswertung von Support-Aktivitäten und Kennzahlen
  • Ein Website-Widget zur Einbindung von Support-Funktionen auf der eigenen Website

HelpSpace richtet sich an Teams, die ihre Support-Prozesse klarer strukturieren und weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln möchten. Durch die Verbindung von Kundenanfragen, internen Aufgaben, Kundendaten und Wissensdatenbank-Inhalten in einer zentralen Plattform unterstützt die Software sowohl den täglichen Support als auch die langfristige Organisation von Serviceprozessen.

Die Lösung eignet sich für Unternehmen, die ein zentrales System für den Kundenservice suchen und dabei sowohl interne Abläufe als auch Self-Service-Angebote übersichtlich organisieren möchten.

Preisgestaltung

HelpSpace bietet drei Pläne, die sich nach Teamgröße und Funktionsumfang unterscheiden: Starter für 15 € pro Benutzer und Monat bei mindestens zwei Benutzern, Team für 25 € pro Benutzer und Monat bei mindestens zwei Benutzern sowie Business für 45 € pro Benutzer und Monat bei mindestens fünf Benutzern. Bei jährlicher Abrechnung reduziert sich der Preis um etwa 20 %.

Zusätzliche Channels, Docs-Sites und Task-Boards können bei Bedarf als Add-ons hinzugebucht werden.

Nutzer können HelpSpace außerdem 15 Tage kostenlos testen.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting

Domain-Name Verwendungszweck Abfrage-Typ Hosting-Anbieter
app.helpspace.com Hauptdienst Web Report
demo.helpspace.com Hauptdienst Web Report
api.helpspace.com Hauptdienst Web Report
helpspace.com Repräsentation Web Report
documentation.helpspace.com Dokumentation Web Report
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OpenProject ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie sind Open Source und können selbst gehostet werden, bieten aber auch Cloud-Lösungen an. Sie basieren auf Tasks, die auf unterschiedliche Weise angezeigt werden können, beispielsweise in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder in einem Kalender. Diese Aufgaben können Personen zugewiesen und von jedem erstellt werden. OpenProject kann in andere Dienste integriert werden, und Sie können mit deren API Ihre eigenen Integrationen erstellen.

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awork
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awork ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zu erstellen und sie auf verschiedene Weise anzuzeigen: in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder als einfache Liste. Aufgaben können eine Frist zugewiesen werden, und Sie können verfolgen, wie viel Zeit Sie an was gearbeitet haben. Darüber hinaus bieten sie Ihnen einen persönlichen Zeitplan, einen Überblick über Ihre Projekte und die Möglichkeit, langfristige Zeitpläne und Pläne zu erstellen. awork kann mit Kalenderdiensten synchronisiert werden und bieten über ihre API verschiedene Integrationen an.

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