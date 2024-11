awork ist eine Projektmanagement-Software aus Deutschland. Sie ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zu erstellen und sie auf verschiedene Weise anzuzeigen: in einem Kanban-Board, einer Zeitleiste oder als einfache Liste. Aufgaben können eine Frist zugewiesen werden, und Sie können verfolgen, wie viel Zeit Sie an was gearbeitet haben. Darüber hinaus bieten sie Ihnen einen persönlichen Zeitplan, einen Überblick über Ihre Projekte und die Möglichkeit, langfristige Zeitpläne und Pläne zu erstellen. awork kann mit Kalenderdiensten synchronisiert werden und bieten über ihre API verschiedene Integrationen an.

Preisgestaltung

Der Basic-Plan kostet 12 € monatlich pro Benutzer für unbegrenzte Projekte. Weitere Funktionen und telefonischer Support sind mit dem Businessplan (18 €/Monat/Benutzer) verfügbar.

Lesen Sie mehr auf der Preisinformationsseite des Dienstes.

Hosting